Madagascar: Foire des femmes entrepreneures - Une opportunité pour les investisseurs

La foire des femmes entrepreneures prévue au mois de juin présente plusieurs opportunités. C'est une occasion à exploiter pour les investisseurs potentiels.

Une opportunité inédite se présente avec l'organisation, pour la première fois, de la foire des femmes entrepreneures du Comesa Federation of Women in Business Trade Fair à Madagascar. Prévue pour juin prochain, cette édition d'envergure réunira plus de cinq cent femmes entrepreneures de vingt et un pays africains.

Une délégation du groupement des femmes entrepreneures et du Comesafederation for Women in Business, s'est entretenue hier avec le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy pour parler de cet événement.

Selon les membres du GFEM, il s'agit du plus grand rassemblement de femmes entrepreneures sur le continent africain. La responsable rwandaise, Angeline Wibabara, souligne l'importance historique de cette foire qui se tiendra pour la première fois dans un pays francophone de la zone de l'océan Indien, offrant une plateforme d'échange d'expériences pour attirer les investisseurs et promouvoir l'entrepreneuriat féminin.

Main dans la main

Au-delà des aspects de réseautage, cet événement revêt une importance stratégique. Le ministre de l'Industrialisation souligne la nécessité d'aligner cette foire avec la politique ministérielle pour attirer les investisseurs. Dans une perspective inclusive et basée sur les compétences individuelles, l'entrepreneuriat féminin est fortement encouragé, notamment à travers des projets d'envergure comme le One District One Factory (Odof), incitant les femmes entrepreneures à répondre aux appels à manifestation d'intérêt pour la gestion des unités industrielles du projet.

Un autre point mis en avant par le ministre du Commerce est le développement et l'amélioration du climat des affaires. La foire offre l'opportunité de présenter les progrès réalisés par l'État dans ce domaine, avec des exemples tels que la loi sur les investissements et les sociétés coopératives, témoignant de la volonté et des réalisations. Le pacte sur l'industrialisation concrétise la collaboration entre l'État et le secteur privé en tant que partenaires pour favoriser le développement industriel, loin de toute opposition.