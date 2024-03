Ile Maurice: La rescapée prochainement appelée à titre de témoin

Alors que Ceck Yeung Wong Hung Ruy, 67 ans, propriétaire du camion-grue et gérant d'une entreprise de transport impliquée dans l'accident survenu à Roche-Bois qui a causé l'effondrement du pont pour piétons à Roche-Bois, a été inculpé hier, mercredi, la rescapée Sharonne Maurice, qui habite le quartier et qui a frôlé la mort, sera prochainement interrogée à titre de témoin. Entre le moment où elle a traversé la passerelle, le 24 février, et celui où cette partie s'est effondrée, il n'y a eu que quelques secondes qui lui ont permis d'avoir la vie sauve.

Quant au chauffeur, une accusation provisoire de culpable omission pèse sur lui. Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 5 000. Après l'interrogatoire du directeur de Megatrans Ltd, courtier qui a agi comme transitaire pour livrer la pompe à béton commandé par Eastern Mix Ltd, la société de Vikash Woochit, la police estime que le propriétaire du camion n'a pas assumé sa part de responsabilité pour le convoi vers sa destination et aurait dû faire appel à un service d'escorte de la police.

Des incohérences ont aussi été notées dans les versions. Le transitaire a expliqué qu'il avait fait appel à une entreprise pour le transport de la pompe à ciment, et que toute la responsabilité, dont les procédures requises pour le convoi du chargement, repose sur le gérant de la compagnie de transport. L'enquête est menée par la police de Roche-Bois sous le commandement du surintendant de police Sam Bansoodeb.