Ile Maurice: Casque et 4x4 analysés

La nouvelle est tombée aux petites heures du matin, hier. Le président-directeur général du groupe Saint-Aubin et leader du mouvement mauricien socialiste démocrate (MMSD) et ancien parlementaire, a poussé son dernier soupir vers minuit. Éric Guimbeau était admis aux soins intensifs de l'hôpital de Rose-Belle depuis dimanche après avoir été victime d'un accident de la route.

Éric Guimbeau, habitant de Curepipe, pilotait sa Harley Davidson lorsqu'il a dû freiner en urgence, selon des bikers présents qui l'accompagnaient. Le groupe d'amis effectuait une balade, comme ils en avaient l'habitude chaque dernier dimanche du mois. Ensuite, ils se rendaient dans un hôtel ou un domaine. Les passionnés de moto n'ont pu organiser d'Island Trip en février à cause du cyclone et ils avaient décidé de reporter cette balade au 3 mars.

Vers midi, alors que huit motards dont Éric Guimbeau, se trouvaient à Union Ducray, celuici a dû freiner derrière une voiture se serait arrêtée brusquement. Il est tombé sur l'asphalte tandis qu'une autre voiture l'a heurté à la tête, selon ses amis.

L'un de ces derniers a été appelé à donner sa version sur les circonstances de l'accident. Le motard a expliqué à la police qu'un SUV avait heurté Éric Guimbeau à la tête. Les enquêteurs ont visionné les images Safe City de la région mais le véhicule mentionné ne correspondait pas à celui vu sur les caméras.

Le conducteur d'un 4x4, qui pourrait être impliqué dans l'accident, a été retracé et a été interrogé. Il nie avoir percuté Eric Guimbeau. Le Scene of Crime Office (SOCO) a procédé à l'examen du 4 x 4 et à des analyses du casque de la victime. Les résultats devront confirmer s'il y a effectivement eu impact.

Le décès de cet homme d'affaires, politique et amoureux de la moto, bouleverse la communauté des bikers. Sur la page Facebook du Harleys Owners Group (H.O.G) Mauritius Island Chapter, un vibrant hommage lui a été rendu. «Sa présence vibrante, son esprit libre et sa passion pour la route laissent une empreinte indélébile dans nos coeurs et sur notre communauté de bikers. (...). Éric était bien plus qu'un ami, il était une figure centrale de notre groupe, un frère de route dont la gentillesse et la générosité ne connaissaient pas de limites», a posté Pierre-Yves Roten, président du H.O.G.

Contacté, il raconte qu'il a été touché par l'humilité et la générosité d'Eric Guimbeau. «Nous sommes attristés et bouleversés. Il était extraordinaire, souriant, un des pionniers de la communauté des bikers Harley Davidson. Il avait l'esprit familial et était apprécié de tous. Il traitait ses employés comme sa famille. Il était aussi un musicien hors pair. Nous apporterons tout notre soutien à sa famille et nous nous organiserons afin d'escorter et d'accompagner Eric lors de son dernier voyage.» Pierre-Yves Roten était présent durant la balade qui a coûté la vie à l'homme d'affaires et politicien. Il raconte qu'avec les bikers, il a porté secours à Eric Guimbeau jusqu'à ce que les policiers et le SAMU prennent le relais. Virginie Guimbeau, son épouse, avait l'habitude d'accompagner son mari lors de ces balades mais dimanche, elle n'était pas présente.

L'autopsie a conclu qu'Eric Guimbeau est décédé d'une hémorragie intracrânienne.