Ile Maurice: Accusé de piratage, Gérard Louise, directeur suspendu de la MASA trouvé non coupable

Le verdict est tombé en cour intermédiaire le 29 février. Gérard Louise, directeur suspendu de la Mauritius Society of Authors (MASA) depuis 2011, a été trouvé non coupable de piratage.

L'affaire concernait six chansons européennes figurant sur une compilation intitulée Hits of the year 2010/2011. Gérard Louise était accusé d'avoir aidé, en décembre 2010, Blue Ray Company à reproduire illégalement ces chansons, sans l'autorisation du représentant local de Sony BMG Music Africa (Pty) Ltd, détenteur des droits d'auteur de ces chansons.

Parmi les témoins dans ce procès, il y avait le sergent Rugbur, un retraité de la Criminal Investigation Division. Il a indiqué que suite à une plainte des représentants locaux de Sony BMG Music Africa (Pty) Ltd, le 9 février 2011, une descente policière avait eu lieu au DVD Palace à QuatreBornes. Sur place, neuf copies des Hits of the year 2010/2011 avaient été saisies. Six des 48 chansons de cette compilation correspondent aux six titres dont les droits d'auteur sont détenus par le représentant local de Sony BMG Music Africa (Pty) Ltd. À noter que toutes les copies saisies comportent l'hologramme de la MASA, une marque attestant de l'authenticité de l'album.

Dans la liste de preuves fournies à la cour se trouvaient deux lettres du représentant de Sony BMG Music Africa (Pty) Ltd. De même qu'une demande d'autorisation de Me Rama Valayden, au nom de Blue Ray Company, adressée à Gérard Louise en tant que directeur de la MASA d'utiliser les hologrammes de la MASA sur la compilation de 48 chansons. Le mémo de la MASA accordant la permission à Blue Ray Company a aussi été mis à la disposition de la cour.

%

Le magistrat Nithiraj Bisnatsingh a noté que la poursuite n'a pas demandé au représentant de Sony BMG Music Africa (Pty) Ltd de déposer. Des membres qui siégeaient au board de la MASA en 2010 ont pour leur part juré sous serment qu'ils n'étaient pas au courant que des dossiers concernant Blue Ray Company aient été discutés durant les réunions du conseil d'administration.

Pour sa défense, Gérard Louise a expliqué que les droits d'auteur des six chansons concernées par cette affaire sont détenus par des sociétés soeurs de la MASA, dont la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la Southern African Music Rights Organisation. Des sociétés soeurs qui ont des accords de réciprocité avec la MASA. Il a fourni une copie de ces accords. Gérard Louise a aussi déposé le procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration de la MASA du 2 septembre 2010. C'est là que la demande de Blue Ray Company a été approuvée. Comme le représentant de Sony BMG Music Africa (Pty) Ltd n'a pas témoigné, la cour a estimé que la poursuite n'a pas pu prouver le délit reproché. Gérard Louise a donc été trouvé non coupable de piratage.

Suspendu depuis 2011 : Vers une réintégration ?

Suite au verdict de la cour intermédiaire, qui a trouvé Gérard Louise non coupable de piratage, quelle sera la prochaine étape ? Le directeur, suspendu depuis 2011, va-t-il retrouver son poste ? Du côté de la MASA on indique que l'avis du conseiller juridique de l'institution est attendu après ce jugement. Une décision sera prise en conséquence.

Mais on souligne que Gérard Louise est aussi visé dans une autre affaire qui est toujours devant la cour intermédiaire. Il est poursuivi sous la «Prevention of Corruption Act» suite à des allégations de favoritisme dans le recrutement de huit employés de la MASA entre 2005 à 2008.

Alexandre Martin démissionne du conseil d'administration

Le rideau est tombé. Le comédien Alexandre Martin a démissionné du conseil d'administration de la MASA. Il avait été élu le 10 juillet 2022. Il était arrivé deuxième dans la catégorie audiovisuel et théâtre, derrière Darma Mootien. Cela avait fait de lui l'un des sept représentants d'artistes, tous des membres élus, du board.

Sauf que la même année, ce comédien, qui s'était fait connaître dans les pièces de théâtre et les films des Komiko, a décidé de quitter cette troupe. Cela après les énormes difficultés financières auxquelles les Komiko avaient dû faire face à cause de la pandémie. Le manque à gagner a mené à la fermeture de la salle Komiko Comedy Art Club à Bagatelle.

Alexandre Martin a choisi de voler de ses propres ailes et a lancé Martin's Prod. Ses pièces ont été des succès d'affluence au Caudan Arts Centre. L'année dernière le public a redemandé des représentations d'Ah Kew in love et Maryaz Ah Kew Li Paw-Paw. En novembre, le comédien a présenté un one man show, puis a enchaîné en février 2024 avec la pièce Sugar Daddy. Actuellement, il répète la pièce Kifer qui sera à l'affiche le 16 et 17 mars au Caudan Arts Centre.

Un agenda chargé qui fait dire à Alexandre Martin qu'il a démissionné de la MASA «faute de temps. Je n'arrive pas à m'impliquer dans la société des droits d'auteur pour travailler pour les artistes. Maintenant que je me suis à mon propre compte, mo bizin fer lakwizinn roulé. J'ai préféré céder ma place à quelqu'un qui sera plus disponible».

La règle veut que ce soit la candidate arrivée en troisième position aux élections de la MASA, catégorie audiovisuel et théâtre, qui remplace Alexandre Martin. Il s'agit de Nathalia Vadamootoo.