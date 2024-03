Tunisie: Infrastructure sportive en Tunisie - Un stade, et après ?

Dans tous les pays du monde où on parle le langage de la rentabilité, on est en mesure d'aller au stade en famille, ou en cours de semaine pour jouir de toutes les installations annexes qui rendent d'immenses services à la jeunesse et lui permettent de vaquer à des occupations ludiques intéressantes.

On vient d'inaugurer un nouveau stade à Menzel Bourguiba. C'est sans aucun doute un précieux acquis pour toute une région qui en avait besoin.

Ce n'est pas nouveau et ce n'est ni une honte ni une tare, la situation générale étant ce qu'elle est, il y a des urgences et des priorités. Mais il y a aussi des choix et des décisions à prendre pour que les projets à réaliser au niveau de l'équipement du pays soient le plus rentables possible.

En effet, lorsque l'on projette de construire un stade de football, il est, à notre sens, logique de ne pas penser au seul football. Se limiter à une seule discipline sportive équivaut à en pénaliser d'autres.

Une section d'athlétisme risque de ne jamais voir le jour, alors que les jeunes de la région pourraient bien être doués.

En effet, ces investissements lourds devraient être le plus rentables possible. Dans l'enceinte, pourrait être prévue une salle de musculation, où il est possible de poser un tatami ou un tapis de lutte et pourquoi pas un petit ring de boxe. Ces espaces que l'on trouve sous les gradins sont à exploiter.

%

Vision réductrice

Le problème, c'est que l'on a tendance à se limiter à une vision réductrice, qui nous fait perdre de l'espace et surtout du temps et de l'argent.

Partout dans le monde, on calcule la rentabilité d'une installation sportive d'après son taux d'occupation. Cela nous donne une utilisation suivie qui se prolonge tard dans la nuit. Et cela tourne à plein régime. Les matériaux à utiliser sont généralement à un prix acceptable qui ouvre de nouveaux horizons.

Voyons le cas des cités sportives actuelles et voyons les plans et les maquettes qui ont été présentés. A El Menzah, qu'a-t on fait du miroir d'eau, du restaurant ou du night-club prévu au même niveau que le bassin de cinquante mètres ou encore du manège prévu? Le stade, entré en fonction, la piscine a certes été utilisée pour l'organisation de galas en été, mais on a vite abandonné ce qui avait été d'un apport certain pour les ressources autres que la quote-part des recettes provenant des seules manifestations sportives. Et ce chapitre oublié, ou ignoré, réduit considérablement ce genre de recettes dont on a toujours besoin étant donné que les frais de maintenance reviennent assez cher.

Dans tous les pays du monde où on parle le langage de la rentabilité, on est en mesure d'aller au stade en famille, ou en cours de semaine pour jouir de toutes les installations annexes qui rendent d'immenses services à la jeunesse et lui permettent de vaquer à des occupations ludiques intéressantes.

Se limiter au strict minimum n'est plus possible, surtout si l'on veut rentabiliser une infrastructure qui revient cher alors que l'on est en mesure d'en tirer le maximum.

Cette exploitation à rayons multiples permet de maintenir en état cette infrastructure et évite une dégradation qui n'est que la conséquence de ces limitations qui pèsent sur la rentabilité d'un projet. Un exemple parfait pour ces immenses cités : ce silence pesant, gênant qui règne la semaine durant, à l'exception des séances d'entraînement ou de compétitions.

Autre précaution: la prise en compte de la réglementation internationale pour éviter les mauvaises surprises et ne pas être dans l'obligation de démolir et d'engager de nouveaux frais, pour mettre à niveau et corriger des défauts ou pour répondre aux exigences imposées. La commission créée pour surveiller ce genre de projets a du pain sur la planche.

Indépendamment de cette question, il est toujours utile de prévoir dans les plans à élaborer les futures extensions, afin de réduire les frais des extensions projetées, d'une part, et pour éviter d'autre part, de limiter l'utilisation de nos stades, en les préparant à servir les desseins des sélections des différentes catégories qui pourront évoluer devant le public des villes de l'intérieur de la république.