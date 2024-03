Tunisie: Feuilletons et séries de Ramadan 2024 - Abdelhamid Bouchnak dans la course avec «Ragouj»

C'est au compte-gouttes que sont diffusées les informations sur les feuilletons et les séries programmés sur les chaînes de télévision tunisienne au cours du mois de Ramadan, dont le compte à rebours a déjà commencé. Dans un précédent article, nous avons annoncé les nouveautés des chaînes Al Wataniya 1 et d'El Hiwar. A son tour, Nessma Al Jadida a prévu un feuilleton : «Ragouj» signé Abdelhamid Bouchnak.

Après le succès des feuilletons «Nouba» (2019) sur Nessma et «Ocheg Eddenia» (2020) sur Attessia et la série rocambolesque «Ken Ya Makenech» diffusée sur Al Wataniya, Abdelhamid Bouchnak, réalisateur prolifique, alterne entre cinéma et télévision avec «Dachra (2018), puis «Papillon d'or» (2021), et récemment «L'Aiguille», et se lance avec «Ragouj» dans une nouvelle aventure : un drame social avec dans les principaux rôles: Amira Chebli, Aziz Jebali, Fatma Sfar, Chedly Arfaoui, Saber Oueslati, Bahri Rahali, Hela Ayed et d'autres nouvelles recrues.

Abdelhamid Bouchnak a dévoilé dans une bande annonce de huit minutes, qui a l'air d'un long plan séquence, les protagonistes qui prendront part au feuilleton ainsi que les décors où se dérouleront les événements. On n'en sait pas plus ; sauf qu'il s'agit d'un voyage fascinant dans un univers singulier, une sorte de ferme dans laquelle les histoires des personnages vont se dérouler et évoluer au fur et à mesure des épisodes. Mais le réalisateur de «Ocheg Eddonia» a les capacités de surprendre le public en abordant dans un style novateur des sujets ancrés dans l'actualité.

Par ailleurs, la chaîne Telvza TV diffusera une série comique «Wled El Hay Fi Dubai» qui réunira plusieurs acteurs connus, à l'instar de Jaâfer Guesmi, Tarek Baâlouch, Latifa Gafsi, Ahmed Landolsi. La même chaîne propose une autre série «Khouk min Bouk» avec un casting composé de Meriem Ben Mami, Manel Amara, Saber Cesar et Hamadi Louhaibi. Rien n'a été révélé sur les sujets traités dans ces séries. Aux téléspectateurs de découvrir le contenu de ces séries qu'on souhaite à la hauteur de leurs attentes et de leurs ambitions. Il y aura, sans nul doute, d'autres sitcoms et séries qui seront découvertes à temps.