Tunisie: L1 / Play-OFF / L'EST gagne haut la main - Quand l'envie l'emporte!

Lors de sa présentation officielle aux médias, Miguel Cardoso a fait la promesse de jouer tous les matches avec la même envie: gagner. Une envie qu'il a su transmettre à ses joueurs à tout instant, particulièrement durant la première demi-heure du jeu au moment où les Stadistes menaient la danse.

"Quand on vient entraîner l'Espérance de Tunis, on n'a pas besoin de parler d'objectifs. La culture de la gagne et les titres, cela fait partie de l'ADN de l'Espérance. Pour moi, chaque match doit être gagné". C'est en ces termes qu'a défini Miguel Cardoso sa stratégie de manager l'équipe lors de sa présentation officielle aux médias. Et c'est avec cet état d'esprit que le technicien portugais a abordé le derby contre le Stade Tunisien. Sa force est de trouver instantanément des solutions aux problèmes que lui imposent ses adversaires. C'était le cas avant-hier durant la première demi-heure de jeu. Une demi-heure dominée par des Stadistes qui se sont montrés dangereux à trois reprises.

A chaque fois, un ancien de la maison était à l'origine de l'action. Nous parlons de Youssouf Oumarou qui, lui, disputait un match dans le match. Car quand on rate son passage dans une équipe, on cherche à marquer un but dans ses filets à la première occasion. C'était l'objectif non déclaré de Youssouf Oumarou. Chose qui n'a pas échappé à la vigilance de l'entraîneur "sang et or" qui n'a cessé de donner des consignes à ses joueurs pour mettre la pression sur le camp adverse. Mais ce à quoi ne s'attendait pas Cardoso, c'est que la donne allait changer sur la première véritable occasion du match créée par son équipe. Et c'est le revenant Mohamed Ben Ali qui, menant un slalom sur la droite, s'est vite trouvé en pleine surface de réparation adverse et au moment de donner une passe en retrait pour Ben Hammouda, il s'est fait marcher sur le pied par Khadhraoui, chose qui n'a pas échappé à la VAR. Accordé, le penalty a été transformé par Meriah.

%

Le tournant du match !

Le penalty transformé par Yassine Meriah a, d'ailleurs, constitué le tournant du match, car il a mis fin à la domination des Stadistes qui s'étaient montrés plus entreprenants et qui doivent sans doute regretter leurs grosses trois occasions ratées. Car à partir du moment où ils ont pris l'ascendant, les "Sang et Or" ont pris en même temps les choses en main. A partir de la 41', la minute à laquelle Yassine Meriah a transformé le penalty, et jusqu'à l'ultime et dixième minute du temps additionnel du match, ce sont les Espérantistes qui ont mené la danse, pour confirmer leur domination en ajoutant un deuxième but signé Rodrigues, deux minutes seulement avant le coup de sifflet final.

On change les joueurs, mais l'approche reste la même...

Contre le Stade Tunisien, le technicien portugais a apporté de légers changements à son onze de départ en faisant revenir Ben Ali sur le flanc droit de la défense et en titularisant Ben Hammouda à la place de Rodrigues à cause du quota des joueurs étrangers. Houssem Ghacha a fait aussi son entrée car il avait besoin de temps de jeu et cela entre aussi dans le cadre de la gestion de l'effectif. Des changements apportés, certes, au onze de départ, mais l'approche tactique est restée la même : un jeu porté vers l'offensive avec des lignes rapprochées facilitant la transition rapide. Et encore une fois, les défenseurs étaient à la manoeuvre offensive : Ben Ali a provoqué le penalty et Meriah l'a transformé.

Miguel Cardoso, qui a bien préparé son match, s'attendait à ce qu'il soit difficile à disputer. N'empêche, il voulait l'emporter à tout prix et il a réussi à transmettre son envie à ses joueurs : "C'est un premier match de championnat. Comme nous avons enchaîné avec une autre compétition, nous l'avons abordé avec d'autres idées, mais la motivation est restée la même: gagner. Pour ce faire, il fallait tourner la page de la qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions et se concentrer sur le championnat. Notre travail consiste à préparer les joueurs mentalement afin qu'ils gardent les pieds sur terre et c'est ce que nous avons fait. Comme attendu, le match a été très disputé jusqu'aux dernières minutes", a déclaré l'entraîneur "sang et or" lors de la conférence de presse d'après-match.