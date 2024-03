Congo-Brazzaville: Inondations - Des moteurs hors-bord dans le kit humanitaire de Mossaka

Le kit humanitaire apporté aux victimes des inondations à Mossaka, dans le département de la Cuvette, est composé, entre autres, des moteurs hors-bord pour faciliter le déplacement des pêcheurs, des coopératives agricoles et des humanitaires.

A Mossaka, encore appelé capitale du poisson en raison de son importante production, les moteurs hors-bord que le gouvernement et ses partenaires ont apportés aux victimes des inondations sont d'une grande importance. Les coopératives agricoles également sont soulagées par la nature de cette aide humanitaire qui leur permettra de se déplacer facilement d'un village à un autre pour écouler leurs produits.

En dehors de ces moteurs, des vivres et non vivres dont les fournitures et manuels scolaires, des médicaments pour la prise en charge sanitaire ont été mis à disposition. « L'aide humanitaire vise à préserver la vie des sinistrés et soulager tant soi peu leurs souffrances. Cette aide est la première étape de notre intervention. La prochaine, c'est le relèvement », a indiqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, accompagnée de ses collègues ministres en charge du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas, ainsi que de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Présentant la situation humanitaire relative aux inondations dans le district de Mossaka, le directeur départemental de l'Action humanitaire de la Cuvette, Léopold Itoua, a rappelé que la localité a malheureusement enregistré deux pertes en vies humaines ; 1891 personnes affectées pour 4167 ménages dans les huit quartiers de la communauté urbaine et les 46 villages du district.

Des kits de construction à Ngo

Après Mossaka, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire a foulé le sol de la communauté urbaine de Ngo, dans le département des Plateaux. Là-bas, des familles avaient perdu leurs toits suite à une tempête qui a rasé des habitations sur son passage, le 11 février dernier. 651 personnes affectées pour 134 ménages dans cinq quartiers.

Pour soulager les peines des familles qui ont vu leurs maisons s'écrouler à cause de ces intempéries, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a apporté des kits de construction, des vivres et non vivres. Elle a, par ailleurs, intégré la notion du risque dans la politique de construction de façon à tenir compte d'éventuelles intempéries.