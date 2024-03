Angola: Américo Cunonoca prône la cohésion et l'unité nationale dans l'hémicycle

Luanda — Le premier vice-président de l'Assemblée Nationale, Américo Cunonoca, a plaidé mercredi, à Luanda, sur la nécessité pour les députés de toujours observer les principes d'éthique et de bienséance dans l'exercice de la démocratie parlementaire, pour renforcer l'unité et la cohésion nationale.

S'exprimant à l'ouverture de l'atelier sur l'éthique et le décorum parlementaire, il a indiqué que l'exercice de la démocratie parlementaire requiert le respect des principes et des normes qui régissent l'action des députés, en tant que représentants d'un corps souverain, dont la conduite doit être capable d'honorer et de dignifier le rôle et le mandat.

Selon Américo Cunonoca, l'éthique et le décorum parlementaire constituent la pierre angulaire pour la consolidation de la démocratie et de la discipline parlementaire et, par conséquent, pour le bon exercice de « la grande fonction qui nous a été confiée aux urnes par le peuple ».

Il a en effet appelé les députés à observer la Constitution et les lois, à respecter les institutions et leurs agents, les citoyens et les biens publics, en tenant compte de la responsabilité de l'AN et de son rôle dans la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale.

Pour lui, l'activité politico-législative, comme toute autre activité réalisée par l'action humaine, est toujours susceptible de générer des controverses étant donné l'hétérogénéité du Parlement, d'où la nécessité de partager les connaissances en matière d'éthique et de décorum parlementaire.