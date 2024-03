Congo-Brazzaville: Groupe parlementaire PCT et allies au Sénat - Le budget 2024 adopté à plus de 120 millions FCFA

Le groupe parlementaire du Parti congolais du travail (PCT) et alliés au Sénat a tenu, le 5 mars à Brazzaville, son assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il a adopté son budget exercice 2024 qui s'élève à plus de 120 millions FCFA.

Quatre points ont constitué l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du groupe parlementaire PCT et alliés au Sénat, présidée par Théophile Adoua. Il a été examiné et approuvé le budget exercice 2024 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 120 399 000 FCFA.

Cette enveloppe permettra au groupe parlementaire de financer son programme d'activités 2024 qui a été également adopté à cet effet. L'objectif étant de renforcer la collaboration entre les sénateurs de la majorité présidentielle afin de demeurer soudés, capables de mener à bien les futures batailles politiques.

Outre le budget, le groupe parlementaire PCT et alliés a aussi entériné le compte rendu des travaux de l'assemblée ordinaire du 20 octobre 2023 ; le rapport d'activités et le rapport financier 2023. Il a aussi approuvé le rapport d'étape sur l'application de la décision du 15 novembre 2023, portant fonctionnement du comité d'assistance mutuelle et d'aide entre les membres de la mutuelle.

« Nous voici arrivés à la fin de notre assemblée générale ordinaire. Après des échanges responsables et fructueux, les différents projets introduits par le bureau viennent d'être transformés en documents définitifs. Adopter un programme d'activité et un budget de fonctionnement ne saurait être une fin en soi, mais il faut encore que tous nous nous employions à honorer les engagements que nous venons de prendre », a conclu Théophile Adoua. Rappelons que le groupe parlementaire PCT et alliés au Sénat est composé de 66 sénateurs dont 31 étaient absents.