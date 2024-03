Congo-Brazzaville: Micro-projets - Lancement de l'unité de production des biopesticides et biofertilisants à Nganga Lingolo

La cérémonie de lancement de l'unité de production située à Nganga Lingolo, dans la périphérie Sud de Brazzaville, a été placée sous les auspices de l'ambassadeur d'Allemagne au Congo, le Dr Wolfgang Klapper, qui avait à ses côtés le sous-préfet de Goma Tsé-Tsé, Philippe Nzalakanzi.

La République fédérale d'Allemagne, par le biais de son ambassade au Congo, a lancé une vaste opération d'appui des groupements coopératifs à la production des biopesticides et biofertilisants pour les cultures maraîchères. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur Wolfgang Klapper s'est rendu à Nganga Lingolo pour inaugurer l'unité de production des biopesticides et biofertilisants.

L'objectif général du projet est de contribuer à l'amélioration de la santé de la population de Brazzaville par la production des légumes sains, indemnes des résidus des pesticides de synthèse. En effet, l'offre des produits maraîchers de bonne qualité est très inférieure à la demande. En plus, nombreux maraîchers conventionnels dans les grandes villes utilisent les engrais chimiques qui dégradent considérablement les sols et nuisent à la santé des consommateurs.

Dans son adresse, le sous-préfet de Goma-Tsé-Tsé, Philippe Nzalakanzi, a remercié l'ambassadeur d'Allemagne pour l'attention prêtée aux agriculteurs de sa circonscription administrative qui devront dorénavant fournir des produits agricoles sans danger avec l'unité des bio-préparations et des biopesticides. « Monsieur l'ambassadeur, ne vous lassez pas d'accompagner le gouvernement de la République qui est désormais résolument engagé dans la phase de relèvement agricole », a déclaré le sous-préfet.

Philippe Nzalakanzi a remercié également le coordonnateur de l'Association congolaise pour le développement agricole (Agridev) pour avoir contribué à la structuration et au renforcement des capacités opérationnelles des groupements des maraîchers agro-écologiques de la zone périphérique de Brazzaville, tout en lui proposant de se fixer à Nganga Lingolo. « Ne vous arrêtez pas par-là, le champ d'activités est très étendu : le village Loukanga 2 manque de source d'eau améliorée. Le manque de boutures saines de manioc pousse les paysans à ne s'occuper que de l'exploitation du bois et du charbon. Nous n'avons pas encore rencontré des poulaillers dignes de ce nom dans les villages que nous avons déjà visités », a-t-il proposé.

Pour sa part, le président de l'Agridev, Justin Bienvenu Moyo, a révélé le montant obtenu tout en signifiant son utilisation. Pour lui, ce financement d'un montant de cinq millions FCFA a permis, entre autres, la construction du hangar, la formation en gestion et organisation professionnelle des membres du Groupement coopératif agricole de Mafouta (GCAM), l'achat des intrants et l'acquisition des équipements dont un broyeur et un moulin. Le montant total du projet s'élève à 6 300 000 FCFA avec les contributions d'Agridev de 600 000 FCFA et de CGAM de 700 000 FCFA.

Protéger l'environnement afin de contribuer à la sécurité alimentaire

Présentant sa structure, le président du GCAM, Jean-Joseph Mboungou, a indiqué que ce groupement est créé en 2003 et compte sept membres dont trois femmes et quatre hommes. Il travaille sur la fabrication des bio-préparations ; le maraîchage agro-écologique ; l'aviculture et sur le renforcement des capacités des autres groupements, des étudiants et des apprenants. Le groupement est appuyé par Agridev et son partenaire Essor, qui est une organisation non gouvernementale française en agroécologie depuis 2016. « Nous allons faire bon usage de tout l'équipement mis à notre disposition pour l'amélioration du bien-être des membres de notre groupement et augmenter la production des bio-préparations, afin de satisfaire la demande des autres groupements », a déclaré Jean-Joseph Mboungou.

Enfin, le diplomate allemand, le Dr Wolfgang Klapper, leur a expliqué pourquoi l'ambassade a soutenu ce projet, indiquant que l'Allemagne soutient la politique du gouvernement congolais en mettant en oeuvre des projets de l'agriculture et de protection de l'environnement afin de contribuer à la sécurité alimentaire. « Du côté de l'ambassade, nous sommes satisfaits de la manière dont le projet a été réalisé par l'équipe d'Agridev. La présentation des justificatifs a été très bien documentée. Pour nous, c'est important de mettre en oeuvre des projets en collaboration avec des porteurs fiables. Nous souhaitons continuer notre engagement dans le même domaine avec tous les acteurs présents », a souligné l'ambassadeur allemand, avant de couper le ruban symbolique du hangar.