Angola: Des femmes reconnues pour leurs performances

Luanda — Les lauréates de l'édition 2023 du Prix National Femme de Mérite ont été annoncées mardi, lors d'un événement organisé par le Ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme (MASFAMU), a appris l'Angop de source officielle.

Dans la catégorie "Innovation", Laurinda Cangombe, de la province de Bié, a gagné, tandis que dans la catégorie "Santé", Constantina António, née à Luanda, s'est révélée, et dans la catégorie "Entreprenariat", Antónia Raúl, également de Luanda, a remporté le prix.

Maria Prazeres, Lúcia Tchinuavala et Maria Odeth Santos, toutes originaires de la province de Cuanza-Sul, ont remporté respectivement les catégories « Élevage », « Agriculture » et « Tourisme », tandis que Luyana Contreiras est lauréate dans la catégorie « Culture et Arts" .

Helena dos Santos et Margarida Marçal, de Cuando Cubango, ont remporté les prix « Citoyenneté » et « Communication sociale », tandis que le prix « Dépassement » a été attribué à Ana Vieira Dias, de Cuanza-Sul.

Dans cette édition, contrairement à l'édition 2022, aucune des six candidatures présentées pour la catégorie « Science et Technologie » ne répondait aux exigences requises par la réglementation.

Au cours de la période d'inscription et de soumission des candidatures au prix, entre octobre 2023 et janvier de l'année en cours, 295 candidatures ont été reçues, dont seulement 74 ont été approuvées.

Les gagnantes recevront un certificat de mérite, un trophée et une valeur monétaire d'un million et 500 mille kwanzas. Les prix seront remis le 28 de ce mois, lors d'un gala qui aura lieu dans l'un des hôtels de la ville de Luanda.

Le Prix National de la Femme de Mérite, qui en est à sa deuxième édition, vise à honorer et reconnaître, de manière publique, plusieurs femmes angolaises qui se distinguent chaque année dans les différents domaines du développement de la société, et sa création est une manière pour que l'Exécutif angolais valorise de plus en plus le rôle des femmes.

La présidente du jury, Eduarda Borja, a précisé que le prix fait partie des actions du Plan National de Développement 2022/2027, qui visent à promouvoir le genre et l'autonomisation des femmes, ainsi que les actions de l'Exécutif pour la pleine intégration des femmes dans le vie économique, financière et professionnelle.

Eduarda Borja a appelé à ce que les différents projets présentés par les lauréates et autres candidates reçoivent le soutien institutionnel des différents secteurs.

Les candidatures pour la troisième édition, pour l'année 2024, sont ouvertes depuis mardi.