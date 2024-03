Angola: Plus de 200 élèves de Bengo participent aux jeux scolaires

Caxito (Angola) — Deux cent 94 élèves de différentes écoles de la province de Bengo participent, depuis mardi, à la XIIe édition des Jeux scolaires 2023/2024, ouverte à Caxito par la gouverneure provinciale, Maria Antónia Nelumba.

La municipalité de Dande participe avec 102 élèves, Dembos (58 ans), Bula Atumba (48 ans), Nambuangongo (48 ans) et Pango Aluquém (38 ans), à une compétition qui se jouera jusqu'à samedi (9), dans les modalités de football, basket-ball, handball, volley-ball et athlétisme pour hommes et femmes.

À l'ouverture de l'événement, la gouverneure Maria Antónia Nelumba a défendu la nécessité de repenser le processus de formation des professeurs d'éducation physique et sportive, afin de ne pas continuer à adapter les enseignants dans ce domaine.

À cet égard, il a recommandé la création de protocoles de partenariat entre les associations sportives, dans le domaine de la formation, afin que leurs membres soient mieux qualifiés et puissent aider la province à remporter des médailles au niveau national et international.

Le directeur du Bureau d'Éducation de Bengo, Manuel Fernando, a déclaré que la pratique du sport dans les écoles, en plus d'être un devoir découlant du cadre actuel du système éducatif et pédagogique en Angola, constitue un instrument très important et utile dans la lutte contre l'échec scolaire et dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage.

De plus, a-t-il souligné, le sport scolaire favorise un mode de vie sain qui contribue à l'éducation équilibrée des élèves.

La tenue de jeux scolaires vise à encourager la pratique sportive et éducative et à favoriser l'inclusion scolaire.

La municipalité de Dande a été lauréate de la XIe édition du championnat provincial des jeux scolaires.