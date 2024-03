Madagascar: Karaté - Coupe de Madagascar - AKKA Avaradrano super favori en kumité

L'AKKA Avaradrano a confirmé son hégémonie en kumité lors de la Coupe de Madagascar féminine et enfants, ce week-end, à Ankorondrano. Les protégés de Shihan Christian Rajaonarison ont redoré le blason de leur club en remportant la première place avec sept médailles d'or. Ce succès n'est pas le fruit du hasard mais derrière eux, il y a un bon technicien qui les aide dans tous leurs efforts.

Cependant, la victoire ne fut plus une surprise pour Mario, Tonia et Diary, parmi les orpailleurs, qui ont tous été médaillés d'or lors de la première édition de la Coupe du Président, l'an dernier. Mario est intraitable dans sa catégorie pupille -25kg, idem pour Tonia chez les minimes +45kg. Diary a réalisé encore une fois un parcours sans faute chez les seniors dames -60kg.

La relève est assurée pour AKKA à l'instar de Mahefa et Iasina, deux médaillés d'or dans la catégorie poussin -20 kg. Troy et Sharon dans la catégorie pupille garçons -20 kg et fille +30 kg ont complété les breloques en or pour le club d'Avaradrano. Le prochain objectif sera d'avoir plus de karatékas de l'AKKA au championnat d'Afrique de l'Est à domicile dans deux mois. Après les différentes compétitions, le club compte 15 présélectionnés dans l'équipe nationale, répartis dans les catégories séniors, juniors et cadet hommes et dames. Présidé par Christian Rajaonarison, qui est d'ailleurs son fondateur, AKKA souffle ses 18 bougies cette année. Le club élargit sa présence territoriale à Mahitsy, Jamal, Ivato, Anjozorobe et à Andramasina.