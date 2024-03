Ethiopie: L'ONU en Éthiopie et AFLEX ont signé une lettre d'intention pour collaborer à l'avancement du leadership et à la réalisation des ODD.

<strong>Addis Abeba, — Les Nations Unies en Éthiopie et l'académie africaine d'excellence de Leadership ont signé une lettre d'intention pour collaborer à l'avancement du leadership académique et éclairé ainsi qu'à la production et à l'échange d'idées pour stimuler le progrès vers les objectifs de développement durable (ODD) en Éthiopie et dans le contexte africain plus large.

Le coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies, Ramiz Alakbarov, et le président de l'Académie africaine d'excellence en leadership, Zadig Abreha, ont signé aujourd'hui la lettre d'intention (LOI).

La collaboration se concentrera sur 6 points d'entrée transformateurs susceptibles d'avoir des effets catalyseurs et multiplicateurs sur les ODD, contribuant ainsi de manière significative à leur réalisation.

Ces points d'entrée englobent les systèmes alimentaires, l'accès et l'abordabilité de l'énergie, la connectivité numérique, l'éducation, l'emploi, la protection sociale et le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution, a-t-on appris.

Parlant de l'importance de la collaboration, Alakbarov a noté que « le partenariat servira de cadre pour identifier et nourrir la prochaine génération de dirigeants qui devront diriger le récit de développement de l'Éthiopie, en particulier en mettant l'accent sur un leadership des jeunes et des groupes marginalisés ancré dans le contexte africain et pour réaliser les ODD en Afrique.

Le président de l'académie, Zadig Abreha, a noté : « L'académie AFLEX aspire à devenir un lieu où la rigueur académique rencontre la mondanité. »

Avec ce point de vue à l'esprit et en collaboration avec des institutions telles que le système des Nations Unies, l'académie s'efforcera de générer des dirigeants de classe mondiale, tant pour l'Éthiopie que pour le continent dans son ensemble, a expliqué le président.

Zadig a enfin exprimé sa profonde gratitude pour le soutien inestimable et le dévouement inébranlable dont a fait preuve Alakbarov dans le processus de formalisation de la lettre d'intention révolutionnaire, "qui est plus justement appelée un mémorandum d'action".