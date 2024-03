Algérie: Coupe d'Algérie (1/16es de finale) - ESS-CSC à l'affiche, les 'petits' pour créer la surprise

ALGER — La confrontation ES Sétif-CS Constantine, entre deux cadors de Ligue 1, constituera le choc des 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football, prévus vendredi et samedi, marqués également par trois affiches entre clubs de Ligue 2 amateur.

Le CSC, qui a éliminé en déplacement l'autre club de l'élite, le NC Magra (2-0) en 32es de finale, devra encore une fois batailler dur pour écarter l'ESS, qui est allée chercher sa qualification chez le pensionnaire d'inter-régions le NRB Tazoughert (2-1). Un duel qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics.

Outre ce derby de l'Est, deux autres rencontres opposeront des équipes de l'élite : Paradou AC - MC Oran et ASO Chlef - US Biskra. La première confrontation devrait revenir, à priori, revenir aux Académiciens face à une équipe oranaise qui pense plutôt à assurer son maintien en Ligue 1.

Les Chélifiens, détenteurs du trophée, bénéficieront de la faveur des pronostics dans leur antre de Mohamed Boumezrag face à l'US Biskra, qui marque le pas en ce moment après deux défaites et un nul lors des trois derniers matchs en championnat, alors que la JS Saoura se rendra à l'extrême Ouest du pays pour affronter le WA Tlemcen (inter-régions), un ancien vainqueur de la compétition.

Le hasard du tirage au sort a donné lieu à trois belles affiches entres clubs de la Ligue 2 amateur : NA Husseïn-Dey -MO Constantine, Olympique Akbou-CRB Mecheria, et CA Batna-USM Annaba.

%

Même si les équipes locales bénéficieront de la faveur des pronostics, il n'en demeure pas moins que le facteur surprise, légion dans l'épreuve populaire, n'est pas à écarter.

Deux autres rencontres opposeront des clubs des Ligues 1 et 2 : USM Khenchela -GC Mascara et ES Ben Aknoun- ASM Oran, où le moindre pronostic serait difficile à émettre.

Les deux pensionnaires de la Ligue 1, le MC Alger et l'USM Alger, co -détenteurs du record de trophées en compagnie de l'ES Sétif et du CR Belouizdad (8 coupes), seront appelés à s'extirper de matchs "piège" en affrontant respectivement deux clubs de la division inter-régions : le CR Zaouia et le MB Rouissat.

Trois représentants de la division inter-régions quitteront la compétition au terme de ces 16es de finale, puisque le tirage au sort a donné lieu à trois matchs entre pensionnaires de ce palier : JS Azazga- CR Ben Badis, US Chaouia - RC Bougaâ, et Hydra AC- JSD Jijel.

L'ES Mostaganem, co-leader de la Ligue 2 amateur groupe Centre-Ouest, en compagnie du RC Kouba, sera en appel pour défier l'IS Tighenif (inter-régions).

Enfin, le CR Belouizdad, finaliste malheureux de l'édition 2023 et dernier qualifié aux 16es de finale mardi en déplacement face à la JS Kabylie (2-0), recevra le samedi 9 mars l'AS Khroub (Ligue 2), au stade olympique du 5-juillet d'Alger (18h00).