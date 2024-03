Angola: Plus de trois mille familles dans la massification de la production de blé

Cuito (Angola) — Plus de trois mille familles seront impliquées dans le programme de massification de la production de blé dans la province de Bié, saison 2023/24, en vue de cultiver plus de quatre mille 500 hectares de terres, en combinaison entre le secteur entrepreneurial et familial.

Les données ont été présentées par le directeur provincial de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Felizardo Brito Capepula, au début du projet pour la saison en cours, qui a eu lieu mardi, dans le village de Chimaha, municipalité de Chinguar.

Le programme, comme dans d'autres régions du pays, a été relancé lors de la dernière campagne agricole, dans le but de promouvoir la culture céréalière à grande échelle. Il sera mis en oeuvre d'ici 2027.

La province de Bié a récolté plus de 10 mille tonnes brutes de cette céréale au cours de la saison précédente, un chiffre qui devrait être dépassé, a estimé Felizardo Brito Capepula.

Pour atteindre les objectifs fixés dans cette campagne agricole, le directeur a informé que 167 tonnes de semences ont été distribuées aux municipalités de la province, notamment celles qui disposent de plus de 50 hectares de terres arables pour la production céréalière.

Il a également souligné la coopération avec les établissements d'enseignement, afin d'appliquer les connaissances techniques et scientifiques dans la pratique afin d'obtenir une plus grande efficacité et efficience.

Manuel Chipilica, l'un des producteurs de blé, a salué la politique de distribution de semences du gouvernement, qui pourrait stimuler la relance de la production céréalière.