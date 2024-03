Maroc: Amal El Khayari - Quand l'entrepreneure marocaine s'affirme en Afrique sub-saharienne

Dakar — Armée d'une volonté de fer et d'une expérience à l'international dans le domaine de l'entreprenariat, la jeune Amal El Khayari fait partie de ces ambitieuses femmes marocaines qui ont choisi d'explorer de nouveaux horizons et de relever des défis de taille dans le monde des affaires en Afrique subsaharienne. Cette Meknassie incarne, comme nombre de ses concitoyennes, l'exemple type de la femme marocaine battante, courageuse et persévérante qui s'aventure en Afrique.

Lancée dans une aventure jadis réservée aux hommes, Amal a su se forger une place de choix en tant que jeune entrepreneure réussie au pays de la Teranga.

Après avoir cumulé une série d'expériences enrichissantes et de projets stimulants dans différents domaines et dans plusieurs pays tels que le Maroc, le Royaume-Uni, la France et le Portugal, cette mère de deux enfants a décidé de s'installer au Sénégal pour une nouvelle aventure entrepreneuriale.

"Ma première incursion dans l'entrepreneuriat a débuté avec la création de ma propre entreprise dans le domaine de la puériculture. Un domaine où convergent mes passions pour le design, l'artisanat et le bien-être des enfants", a confié Mme El Khayari à la MAP.

"En tant que fondatrice et dirigeante de Cocon d'Amour, j'ai travaillé avec une équipe talentueuse pour développer une gamme de produits innovants et de haute qualité, répondant aux besoins des familles modernes", a-t-elle ajouté.

%

Au fil du temps, son intérêt pour l'entrepreneuriat s'est étendu à d'autres domaines, notamment l'immobilier et la construction. Elle a ainsi décidé de diversifier ses activités et de relever de nouveaux défis.

"En tant que cheffe d'entreprise dans le secteur de l'immobilier, j'ai eu l'occasion de gérer des projets immobiliers variés, de la conception à la construction, en veillant à ce que chaque projet réponde aux normes les plus élevées de qualité et de durabilité", a-t-elle expliqué, soulignant que cette expérience lui a permis d'acquérir une expertise approfondie dans ce domaine et de consolider sa réputation en tant qu'entrepreneure marocaine compétente et fiable.

Revenant sur son choix de s'installer au Sénégal, Amal a noté qu'elle a été attirée par plusieurs facteurs qui font de ce pays ouest-africain une destination attrayante pour les entrepreneurs, notamment le potentiel de croissance et les opportunités d'affaires offertes.

"J'ai choisi de m'installer dans ce pays en raison de son dynamisme économique, son ouverture aux investissements étrangers et son environnement favorable aux affaires", a-t-elle expliqué, précisant qu'il s'agit d'une aventure passionnante et enrichissante.

"C'était une décision importante, mais je l'ai prise en tenant compte de plusieurs facteurs qui ont rendu cette expérience particulièrement stimulante", a-t-elle poursuivi.

Selon elle, les relations historiques étroites et amicales entre le Maroc et le Sénégal ont certainement contribué à faciliter son intégration dans la société sénégalaise.

Elle estime également que cette proximité des deux pays favorise un sentiment de familiarité et de compréhension mutuelle entre les peuples marocain et sénégalais, ce qui facilite les échanges et les interactions entre les citoyens des deux pays. "J'ai été chaleureusement accueillie par les Sénégalais et j'ai pu établir des relations professionnelles et personnelles solides grâce à cette connexion entre nos deux pays", s'est-elle réjouie.

Et d'affirmer que les accords de coopération entre le Maroc et le Sénégal, ainsi que les initiatives conjointes, offrent des opportunités supplémentaires pour les entrepreneurs et les investisseurs des deux pays en vue de collaborer et développer des projets communs.

Depuis le début de cette aventure, Mme El Khayari a pu établir des partenariats solides avec des développeurs locaux, des investisseurs étrangers ainsi que des professionnels du secteur, ce qui a favorisé la réalisation de projets ambitieux et innovants, malgré des défis rencontrés liés en particulier aux différences culturelles et aux pratiques commerciales locales.

Dans ce sens, elle a estimé que sa réussite reflète la détermination, la persévérance et l'engagement de la femme marocaine capable de s'imposer dans le milieu professionnel et d'atteindre des objectifs, et ce, partout où elle va.

"Osez croire en vos rêves, en vos capacités et en votre potentiel infini. Ne laissez jamais les doutes ou les obstacles vous empêcher de poursuivre vos ambitions !", lance Mme El Khayari en guise de conseil à toute femme marocaine qui souhaite sauter le pas et briller sous de nouveaux cieux.