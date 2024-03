Madagascar: UNFPA - Lydia Zigomo dans nos murs

La directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique Orientale et Australe est en visite à Madagascar jusqu'au 12 mars.

Un agenda chargé pour une première visite officielle dans la Grande île. Lydia Zigomo, directrice régionale de l'organisme onusien pour la population, a entamé hier sa mission qui sera « l'occasion d'apprécier de près les activités implémentées par l'UNFPA à Madagascar dans le cadre du 9ème programme pays ». Au menu de cette mission, une rencontre avec le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, est prévue. Lydia Zigomo effectuera également une descente dans la région Atsinanana, plus précisément à Toamasina, à l'occasion de la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme. Ce sera une occasion pour la directrice régionale de rencontrer des jeunes et des groupes d'action d'hommes travaillant pour mettre fin à la violence basée sur le genre (VBG) de la région, des autorités locales. Ce sera également une opportunité pour cette invitée de marque de plaider « en faveur de la prévention et de la réponse à la VBG ».

Engagement

De retour à Antananarivo, la directrice régionale prendra part à un dialogue de haut niveau sur l'Égalité de Genre et la lutte contre la Violence Basée sur le Genre, placé sous le haut patronage de la Première Dame de Madagascar Mialy Rajoelina. Des acteurs clés, des hauts fonctionnaires de Madagascar et des autres pays de l'Océan Indien notamment des Comores, de Maurice et des Seychelles, ainsi que des donateurs, des partenaires, des agences des Nations Unies et des organisations de la société civile sont attendus dans le cadre de cet événement. La visite de la directrice régionale entend être « une démonstration de solidarité avec les filles, les femmes et le peuple de Madagascar et vise à encourager les parties prenantes publiques et privées à s'unir et à investir dans l'accélération de l'Égalité de Genre et l'Élimination de la Violence Basée sur le Genre (VBG) », qui est la responsabilité de tous. Par ailleurs, cette visite officielle intervient également « à un moment où l'UNFPA et ses partenaires se mobilisent pour la revue globale des 30 ans de mise en oeuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement CIPD » qui aura lieu en 2024. Ladite conférence internationale affirme « l'importance de la santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, comme condition préalable à l'autonomisation des femmes ».