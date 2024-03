Madagascar: Conseil Supérieur de la Comptabilité - 40 agents du MIC, formés sur le Système Minimal de Trésorerie

Le renforcement des compétences des agents de l'Etat figure parmi les objectifs de la politique générale de l'Etat. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Economie et des Finances, par le biais du Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC) a mis en place, en partenariat avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement, une campagne de formation de formateurs en Système Minimal de Trésorerie pour 40 agents du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC). La formation, qui a débuté le 4 mars dernier et qui se termine aujourd'hui à l'immeuble Plan Anosy, entre dans le cadre du programme de Diversification de l'Économie de Madagascar (DEM).

Elle a pour objectifs, d'une part, de contribuer au renforcement des compétences opérationnelles des agents impliqués du MIC. Et d'autre part, de garantir que les bénéficiaires, notamment les coopératives du projet ODOF (One District One Factory) soient autonomes et capables d'améliorer, d'innover et de spécialiser leurs activités et projets à travers la formation et l'accompagnement qui seront dispensés par les formateurs formés.

Cette campagne de formation est capitale dans la mesure où la comptabilité est un élément indispensable de l'entrepreneuriat pour garantir la bonne gouvernance, le développement entrepreneurial, le développement industriel et la pérennisation des entreprises. A l'issue de ce programme, les 40 agents formés seront déployés pour former et accompagner les acteurs du programme ODOF, pour que ces derniers puissent disposer de plus de compétences dans le domaine entrepreneurial. Les coopératives, ainsi que les PMI et PME seront également visées par le programme de formation. Notons que le programme est complété par une formation en marketing, assurée par le Centre de Gestion Agréée et le Syndicat des Industries de Madagascar.