Afrique de l'Est: «On a perdu tout ce qu'on avait» - Témoignage de réfugiés congolais au camp de Nakivale en Ouganda

En République démocratique du Congo, l'est du pays est en proie, depuis près de 30 ans, aux conflits armés, en particulier ces dernières années, dans la province du Nord-Kivu. Des violences qui provoquent régulièrement des mouvements de populations. Certains Congolais prennent la route de l'exil et vont notamment en Ouganda voisin, pays qui a une politique d'accueil des réfugiés très favorable.

Prendre la route et quitter la RDC pour l'Ouganda : c'est le choix qu'a fait, il y a deux ans, une famille de Goma, arrivés dans l'un des plus vieux et grands camps du pays : celui de Nakivale, dans le sud-ouest de l'Ouganda.

Madeleine et Fred nous accueillent devant leur maison au coeur de ce camp de réfugiés :« Oui, c'est notre maison, nous l'avons construite, on nous a donné les matériaux et nous avons construit nous-mêmes », expliquent-ils.

Cela fait presque deux ans qu'ils sont arrivés ici, en Ouganda. Avant, ils habitaient à Goma, mais ils ont fui la guerre et les violences. « Nous sommes venus, mon mari était avocat et il a été fusillé par des hommes non-identifiés. Et il a été paralysé, suite aux balles qu'il a reçues au niveau du cou. Nous avons fui vers ici, en Ouganda, c'était la frontière qui était proche de la RDC », raconte Madeleine.

Les menaces persistent

Pour Fred, il n'y a pas de doute, c'est une victoire au tribunal qui lui a valu les foudres de ses agresseurs. Depuis ce jour, il est gravement handicapé. Il ne peut plus travailler, il doit suivre un traitement.

Et même en Ouganda, il ne se sent pas en sécurité : « Parce que j'ai connu au moins deux fois quelques menaces de gens qui viennent de Goma, j'ai rapporté cela à la police. Il y en a qui sont aussi ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de là et quand ils viennent, ils me voient et ils disent : "Toi, tu es encore ici. Tu nous as fui, mais ce n'est pas encore fini." Je l'ai rapporté à la police », confie-t-il.

Dans leur fuite, ils ont aussi perdu plusieurs de leurs enfants. Depuis, ils sont sans nouvelles, mais tentent par tous les moyens de les retrouver. Ils espèrent un jour pouvoir être réunis ici en Ouganda, car aucun retour en RDC n'est pour eux envisageable : « Moi, je n'envisage plus de rentrer au Congo à cause de cela. On a perdu tout ce qu'on avait, on n'a pas envie d'y retourner. »