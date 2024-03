Algérie: Registre de commerce - Plus de 32.000 nouvelles femmes commerçantes inscrites en 5 ans

ALGER — Pas moins de 32.761 nouvelles commerçantes, dans diverses activités économiques en Algérie, ont été recensées, au cours des cinq dernières années, avec un taux de croissance de l'ordre de 20,5%, a appris l'APS auprès du Centre national du registre de commerce (CNRC).

Les statistiques du CNRC relatives aux femmes commerçantes inscrites au registre de commerce révèlent que le nombre de femmes commerçantes est passé de 159.807 fin 2019 à 165.911 fin 2020, puis 173.687 fin 2021, et 179.049 en 2022 pour atteindre 187.741 en 2023 et évoluer vers 192.568 femmes à fin février 2024.

Ces femmes représentent actuellement 8% du nombre total des commerçants inscrits au CNRC, estimés à fin février dernier à 2.308.181, selon la même source qui détaille encore que 175.556 femmes commerçantes sont immatriculées en tant que personnes physiques et 17.012 sont retenues au CNRC, en tant que personnes morales (gérantes d'entreprises).

Aussi, selon la même source, les commerçantes en tant que personnes physiques sont versées essentiellement dans l'activité de la distribution en détail, avec 90.813 femmes, représentant un taux de 48,22% de cette catégorie, suivie par l'activité des services avec 75.426 commerçantes pour un taux de 40,05% alors que 15.990 autres commerçantes sont versées dans la production de biens (8,49%), 5.746 dans la distribution en gros (3,05 %), 270 dans la production artisanale (0,14%) et 92 dans l'exportation (0,05 %).

En tant que personnes morales, le nombre de commerçantes exerçant dans le domaine des services est en tête de liste avec 7.750 femmes (40,28%), contre 5.279 autres commerçantes activant dans la production des biens (27,44 %), 2.143 femmes commerçantes dans l'importation pour la revente en l'état (11,14%), 2.009 dans la distribution en gros (10,44%), 1.607 dans la distribution en détail (8,35%), 304 dans l'exportation (1,58%) et 147 commerçantes dans le domaine de la production artisanale (0,76%).

Le commerce du détail, les bureaux d'études, de consultations et d'assistance, les plus pratiqués

S'agissant des activités les plus pratiquées par les femmes commerçantes en tant que personnes physiques, les statistiques du CNRC, font ressortir le commerce du détail dans l'alimentation à hauteur de 17,4%, puis le commerce en détail dans habillement, les bijoux, la maroquinerie et les articles de toilette et cosmétiques avec 10,2%, les activités de services liées à l'hébergement et la restauration atteignent un taux de 6,9% de l'ensemble des femmes commerçantes, contre 6,3% pour les activités liées au transport et services annexes.

Dans la même catégorie, les activités du commerce de détail d'outils et de fournitures pour les activités sportives et de divertissement, pour l'équipement des bureaux et les activités artistiques représentent 6,2% des femmes commerçantes et celles relatives au commerce de détail de fournitures, équipements et ameublement totalisent 4,3%.

En qualité de personnes morales, les gérantes d'entreprises sont présentes essentiellement dans les activités des bureaux d'études, de consultations et d'assistance avec un taux de 8,6%, puis les activités de production, de fabrication ou de transformation liées au domaine des matériaux de construction, des travaux d'architecture, des grands travaux publics et des équipements thermiques industriels avec 8,2% et 6,4 % pour les activités culturelles et divertissements, y compris les médias et la publicité.

Sous le même chapitre, les activités liées au transport et aux services annexes sont pratiquées à hauteur de 4,8% des commerçantes et celles de location de structures d'équipement et de matériel à usage professionnel ou domestique atteignent 3,2% et celles d'installation et réparation de tous équipements industriels et domestiques représentent 3,2 %.

Par ailleurs, le nombre de femmes étrangères inscrites au registre du commerce a atteint, jusqu'à fin février 2024, est de l'ordre de 687 femmes inscrites dont 504 entreprises étrangères dirigées par des femmes et 183 commerçantes inscrites en tant que personnes physiques.