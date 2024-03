Algérie: Nouvelles technologies-santé - Le 26ème Simem du 17 au 20 avril à Oran

ALGER — Placé sous le thème "La santé à l'ère de la technologie", la 26ème édition du Salon international de la Santé (Simem) se tiendra du 17 au 20 avril prochain au Centre de Conventions d'Oran, avec la participation de 200 exposants, ont annoncé, mercredi à Alger, les organisateurs.

Plusieurs opérateurs dont des entreprises étrangères représentant 39 pays, qui déclineront les plus récentes innovations en matière de santé, prendront part à cet évènement qui se veut un " tremplin vers les nouvelles technologies et une scène d'expertises, d'innovations et de cultures médicales", a souligné Yasmine Chaouche, général manager, organisatrice du Salon, lors d'une conférence de presse.

Le prochain Simem promet également d'être "un espace privilégié pour les professionnels de la santé, chercheurs, décideurs et entreprises de s'informer et d'explorer les solutions novatrices et technologies de pointe", a-t-elle ajouté.

Y seront exposés des appareils et dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, consommables, équipements et produits de laboratoire, d'imagerie médicale, d'instrumentalisation, le mobilier hospitalier, etc.

Le salon offrira, en outre, l'occasion de nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de l'industrie médicale et sera marqué par la tenue des Journées scientifiques du Simem (JSS 2024), comprenant des conférences et des ateliers de formation continue ainsi que l'organisation d'un "Talk et Show" interactif, a-t-on ajouté.