Afrique: Le Conseil de la nation participe au Forum africain pour la protection de l'environnement

ALGER — Le Conseil de la nation prend part aux travaux du Forum africain pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, organisé du 4 au 7 mars courant à Alger, par l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), indique mercredi un communiqué du Conseil.

Sur instruction de son président, M. Salah Goudjil, le Conseil de la nation est représenté à ce Forum par M. Ilyes Achour, président de la Commission de l'équipement et du développement local, a précisé le communiqué.

Dans son allocution, M. Achour a souligné "l'importance majeure qu'accorde l'Algérie à la question du changement climatique, d'où la consécration de la protection de l'environnement dans la Constitution révisée de novembre 2020, à l'initiative du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a "oeuvré pour la constitutionnalisation de la dimension environnementale dans le développement économique, par des textes relatifs à la protection de l'environnement et à l'exploitation rationnelle des ressources naturelles".

"Le Parlement s'attèle, en collaboration avec le Gouvernement à la protection des catégories les plus affectées, par la promulgation de lois consacrant la valeur de la solidarité et renforçant les capacités de l'administration locale face aux répercussions morales et matérielles de ce phénomène sur les citoyens", a-t-il soutenu.

%

Dans le même sillage, M. Achour a rappelé "la promulgation de lois qui accélèrent la dynamique de réalisation des projets de développement s'inscrivant dans le cadre du plan d'action et d'adaptation au phénomène du changement climatique, à l'image du programme de la politique de gestion intégrée des eaux, du programme national de la gestion intégrée des déchets solides, du plan d'action national de lutte contre la désertification et du programme de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, au profit des prochaines générations".

A rappeler que la question de l'environnement est un des quatre axes du Mouvement olympique mondial en sus de l'éducation, du sport et de l'estime de soi.

Fondée en 1981, l'ACNOA est une organisation mondiale dont le siège est à Abuja (Nigéria) qui compte 54 comités olympiques nationaux du continent africain .