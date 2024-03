Congo-Brazzaville: Vie des partis - Clèche Assianat prend la tête de la Jupads Pointe-Noire

Elu le 20 janvier dernier, le nouveau président du bureau exécutif départemental de la jeunesse de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Clèche Assianat, et son équipe ont été présentés et intronisés, le 3 mars, dans l'amphitréâtre de Sueco, au cours d'une cérémonie patronée par Pascal Tsaty Mabiala, premier secrétaire de ce parti politique de l'opposition.

C'est dans une salle archicomble et une ambiance chaleureuse que s'est déroulée la cérémonie marquée par plusieurs étapes ainsi que des messages forts des différents intervenants. Après le mot de bienvenue d'Aimé Sylvestre Mbenzé, président de la coordination départementale du parti, les cinq membres constituant le bureau exécutif de la Jupads Pointe-Noire, présidé par Clèche Assianat, ont été présentés et installés dans leurs fonctions par Pascal Tsaty Mabiala. Il a aussi présenté et à intronisé la commission de contrôle et d'évaluation de trois membres dirigée par Charty Mabiala ainsi que des comités fédéraux.

S'en sont suivis, entre autres, le port des écharpes et les allocutions de circonstance dont celle de Clèche Assianat, qui a fait état de ses priorités, à savoir consolider l'unité au sein du parti, péreniser l'idéologie du Pr Pascal Lissouba, père fondateur de l'Upads, vulgariser la vision politique qu'il incarne ainsi que sa vision de la démocratie sans complexe et avec courage.

%

Le président de la Jupads Pointe-Noire a indiqué : « La jeunesse aujourd'hui est un peu désorganisée. Notre première mission c'est de rassembler les jeunes, de procéder à la restructuration des instances juvéniles et d'organiser des formations en leur faveur ». Clèche Assianat a appelé les jeunes du parti à se réveiller, estimant qu'il est temps pour eux de prendre avec courage leur destin. «Nous sommes l'alternative pour la gestion du parti demain. Les jeunes doivent se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions redynamiser l'Upads, que nous redonnions au parti toutes ses lettres de noblesse», a-t- il estimé.

Pascal Tsaty Mabiala, à son tour, a félicité le bureau exécutif constitué, selon lui, de cadres émérites pleins d'expérience, avant de lui donner des orientations en insistant sur sa mission première : celle de rassembler les jeunes de Pointe-Noire qui doivent tous parler le même langage et suivre les instructions du parti. «Il faut également leur donner l'ambition d'être dans un parti conquérant qui ne doit pas rester au même niveau mais qui doit monter en grade pour espérer atteindre ce niveau d'il y a 20 ans. C'est l'ambition de l'Upads. Et la jeunesse que nous venons de réorganiser a la mission de faire ce travail ici à Pointe-Noire et nous sommes sûrs que ce travail sera fait par cette direction », a instruit le premier secrétaire de l'Upads.

Par ailleurs, ce parti n'ayant ni conseiller ni député au niveau de Pointe-Noire, Pascal Tsaty Mabiala a appelés la Jupads à travailler dans l'unité, la discipline, la détermination, l'action et l'ambition pour aller le plus haut possible et changer la donne, donc permettre au parti d'avoir des élus locaux et nationaux dans la ville. Il a invité cette jeunesse, l'avenir du parti, à s'en approprier.

En outre, l'Upads faisant face depuis un bon moment à une campagne de déstabilisation orchestrée par certains de ses cadres à Pointe-Noire, Pascal Tsaty Mabiala a estimé que ce parti étant discipliné ne peut céder à ce courant. " Nous ne voulons pas polémiquer avec eux. D'ailleurs, le discours que nous avons tenu reste avant tout rassembleur. Ce sont nos frères, ce sont nos camarades. Ils ont perdu la boussole, c'est à nous de leur demander de revenir sur le droit chemin", a t-il dit, annoncant la tenue, dans les jours à venir, d'un conseil national du parti, lieu appoprié pour débattre de cette question et fixer la date du prochain congrès de l'Upads.

Au terme de la cérémonie, les cadres et militants du parti ont suivi la lecture de la motion de soutien de la coordination départementale de la Jupads à Pascal Tsaty Mabiala, "secrétaire du parti, élu démocratiquement en toute transparence, qui a toujours oeuvré pour la cohésion et l'unité au sein du parti». Les jeunes ont également dénoncé "la campagne de déstabilisation, de dénigrement menée contre sa personne et lui ont exprimé leur soutien pour son combat inlassable relatif à la défense des idéaux du Pr Pascal Lissouba".