Madagascar: 13es Jeux africains - Tennis de table - Madagascar-Algérie en quarts du par équipe hommes

En s'imposant face à la République Démocratique du Congo en 8es de finale, Madagascar retrouve l'Algérie en quarts de finale.

C'est du lourd. Qualifiés pour les quarts de finale du tournoi par équipe masculin des 13es Jeux africains face aux Congolais de la RDC, les pongistes malgaches affrontent les Algériens. Une affiche qui ne s'annonce pas des plus faciles pour Madagascar. Ce sera les retrouvailles entre Fabio Rakotoarimanana et Stéphane Ouaiche. Cet ancien champion de France a éliminé Fabio dès le second tour des simples hommes. Hier très tard dans la soirée, les Fabio et consorts ont venu à bout des Congolais par trois victoires à une. Fabio a offert la victoire à ses coéquipiers en battant Kassa Gedeon facilement par 3 sets à 0 lors du quatrième match. Avant cela, il bat Christian Mbongia par 3 sets à 0. Setra Rakotoarisoa a assuré sa mission en s'imposant face à Kassa Gedeon par 3 à 0. Riva Rakotoarisoa a perdu face à Bertin Mingashanga par 3 sets à 1. Lors de la phase de groupe, Madagascar termine premier après avoir battu respectivement le Soudan et le Ghana par trois victoires à 0. Les quatre premières équipes, à savoir, le Nigéria, l'Algérie, l'Egypte et la Tunisie ont été exemptées des huitièmes de finale. Ce sera l'affaire des derniers mondialistes à Busan, Corée du Sud.

Les filles, qui ont hérité d'une poule très relevée, n'ont pas fait long feu. Les Karen, Fitia et Océane ont subi deux revers face aux Nigérianes et Algériennes. Tirées dans le groupe 3, les pongistes malgaches qui ont affronté les Nigérianes et ont été battues par 3 à 0. Océane a perdu face à Edem par 3 à 1, Karen face à Belo par 3 à 2 et Fitia contre Esther par 3 à 2. Lors de la 2e confrontation, elles ont croisé les Algériennes qui se sont imposées par 3 victoires à 0. 3 à 0 pour Océane contre Lucie, 3 à 2 pour Karen face à Lynda et 3 à 0 pour Fitia devant Malissa. Deux défaites qui mettent les filles à la dernière place synonyme d'élimination.