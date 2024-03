Angola: La pluie affecte la campagne agricole 2024 à Catumbela

Catumbela (Angola) — La campagne agricole 2024, dans la municipalité de Catumbela, province de Benguela, subira quelques dégâts en raison de la perte de près de 100 hectares de cultures, suite aux fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la région, a appris mardi l'ANGOP.

Le périmètre agraire de Catumbela compte environ trois mille 700 hectares de terres arables, avec la rivière locale comme principale source d'eau.

Selon le directeur municipal de l'Agriculture et de la Pêche, Dário do Amaral, certaines cultures ont été détruites par les eaux, mais malgré cela, dans les zones qui n'ont pas été touchées, la production reste acceptable.

Il a expliqué que pour cette année agricole l'Administration Municipale de Catumbela a renforcé la distribution de divers intrants aux paysans.

30 tonnes de semences de maïs, 60 tonnes d'engrais, notamment du sulfate d'ammonium et du 24/12/12, des quantités considérables de houes, machettes, brouettes et diverses semences de légumes ont été livrées.

Une autre situation à prendre en compte, selon le directeur, est le périmètre d'irrigation qui dispose d'un système d'évacuation des eaux obsolète.

« Il est nécessaire de revoir le système de nettoyage des fossés d'irrigation et de drainage, car, dans certains endroits du périmètre, l'agriculture ne peut plus être pratiquée », a-t-il souligné.

Pour remédier à cette situation, il a indiqué qu'une proposition avait été soumise au Gouvernorat provincial dans le but d'améliorer le canal, long d'environ sept kilomètres, depuis la prise d'eau de la rivière, dans le réservoir d'Açude, jusqu'à la zone de distribution aux champs agricoles. .

Environ 35 coopératives et quatre mille familles produisent du maïs, des haricots, des légumes et des fruits, notamment des bananes, dont la production occupe entre 100 et 150 hectares.

Il a affirmé, d'autre part, que les engrais continuent d'être l'une des plus grandes préoccupations des agriculteurs, car ils sont insuffisants, malgré l'aide du Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA).

Concernant cet aspect, Dário do Amaral a dit qu'en plus des engrais habituels, comme l'urée, l'ammonium et le 24/12/12, il faudrait également mettre à disposition un autre type, comme, par exemple, le chlorure de potassium et vérifier la qualité du semences, pour donner une autre potentialité à la production.

« Nous devons également faire attention aux pesticides, pour éviter les dommages aux cultures causés par les insectes », a-t-il conclu.