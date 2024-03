Angola: Les marques nationales préférées par des consommateurs angolais

Luanda — Les marques nationales liées au secteur des boissons, de l'alimentation et de la technologie sont préférées par les consommateurs angolais, représentant 40% des 20 marques internationales.

Selon une étude de consommation présentée mercredi, à Luanda, par l'organisation internationale indépendante Superbrands, huit marques angolaises, à savoir Cuca, Eka, Nocal, Pura, Top, Tio Lucas, Alimo et Unitel, font partie du top 20, mené par des marques internationales telles que Coca-Cola, Nike, Adidas, Gucci, entre autres.

D'après cette organisation, qui promeut chaque année une analyse détaillée des marques les plus importantes sur le marché national, la recherche susmentionnée s'appuie sur une enquête qui a permis d'interroger plus d'un millier de consommateurs, âgés de 15 à 39 ans, dans les provinces de Luanda, Cabinda, Benguela et Huíla, avec des indicateurs de notoriété, d'identification, de satisfaction des besoins, d'unicité et de confiance.

L'étude a également permis d'identifier les marques et les secteurs les plus pertinents pour le consommateur local, ainsi que les caractéristiques génériques du marché national.

Selon le représentant de l'entreprise organisatrice en Angola, Pedro Diogo Vaz, l'étude a sélectionné un top 20 des marques nationales et internationales, la mode, les boissons et la technologie étant les plus citées spontanément par la population, avec 72% de références.

Il a mentionné que les données de cette recherche, développée par le cabinet de conseil international Keyresearch, ont été collectées en septembre 2023.