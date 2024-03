Afrique: Célébration de l'Influence Féminine au Gala "100 Femmes d'Influences"

communiqué de presse

La Maison LDK est fière d'annoncer la tenue du Gala "100 Femmes d'Influences" le 8 mars 2024 au prestigieux AZALAÏ à Dakar. Cet événement exceptionnel vise à célébrer l'influence, l'inspiration et l'autonomisation des femmes, rassemblant une assemblée remarquable de personnalités influentes du Sénégal et au-delà.

Une Célébration de l'empowerment féminin

Le Gala 100 Femmes d'Influences est bien plus qu'un événement mondain ; c'est une déclaration en faveur de l'empowerment féminin. Cette soirée mémorable mettra en lumière des parcours inspirants, des succès inégalés, et des histoires de femmes qui ont surmonté les obstacles pour devenir des figures d'influence dans leurs domaines respectifs.

Des Invitées de marque pour une soirée d'exception

Nous sommes honorés d'annoncer la participation et le soutien de personnalités de renom telles que Serey SOW marraine de l’évnement, Georgette ETO’O, Seyni Tamaro Diallo, Alicia FALL, Sokhna NDOUR, Fatou GUINÉA, Aïssa DIONE, DR Rose WARDINI, Agathe OUATTARA, Mariama BA, et bien d'autres. Ces femmes exceptionnelles partageront leurs histoires, leurs expériences et leurs perspectives uniques, offrant ainsi une source d'inspiration inestimable pour les participantes.

Le programme en un coup d'oeil :

Cocktail de bienvenue et réseautage : Opportunités de réseautage dans un cadre élégant.

: Opportunités de réseautage dans un cadre élégant. Prises de paroles inspirantes : Intervention de personnalités influentes.

: Intervention de personnalités influentes. Remise de prix : Reconnaissance des talents par un trophée.

: Reconnaissance des talents par un trophée. Soirée de gala et divertissements : Célébration dans une ambiance festive.

Soutenir l'événement

La Maison LDK invite les entreprises et organisations à soutenir cet événement majeur en devenant partenaires ou sponsors. Les détails des formules de sponsoring sont disponibles sur notre site web www.lamaisonldk.com ou en contactant notre équipe au 00 221 77 127 54 54 et par e-mail à vip@lamaisonldk.com .

Rejoignez-nous pour un moment inoubliable

Le Gala "100 Femmes d'Influences" promet d'être une soirée inoubliable célébrant la grandeur des femmes et inspirant le changement. Les médias et les personnalités influentes sont invités à participer et à couvrir cet événement unique.

À Propos de La Maison LDK

La Maison LDK est une conciergerie internationale de haut standing basée à Dakar, elle est organisatrice de cette soirée pour promouvoir l'empowerment féminin et participer à la création d'événements marquants qui laissent une empreinte positive sur la société africaine.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

La Maison LDK

Tél : 00 221 77 127 54 54

E-mail : vip@lamaisonldk.com

Rejoignez-nous pour célébrer l'influence, inspirer le changement, et honorer la grandeur des femmes au Gala "100 Femmes d'Influences".