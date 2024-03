Afrique: Au moins 30 aspirants entraineurs en formation sur le programme de Licence D de la CAF à Kwilu-Ngongo

Au moins trente aspirants entraineurs de football féminin prennent part, du 5 au 11 mars à Kwilu-Ngongo (Kongo-Central) a la formation sur le programme de Licence D de la CAF.

Cette session de six jours a été lancée par le Secrétaire Général de la CAF.

Cette formation s'inscrit dans le cadre d'accompagnement de la croissance du football féminin dans la région.

L'initiative est fidèle à la volonté du Président de la CAF, Patrice Motsepe, stipulée dans son plan d'action 2021-2025, qui compte au rang de ses piliers essentiels à savoir ; le développement du football féminin et des jeunes ainsi que l'encadrement des formateurs.

Le Secrétaire Général de la CAF a fait savoir que cette formation est une façon d'investir dans la formation de ses acteurs notamment des entraineurs.

Cette formation, également soutenue par l'UEFA, qui offert du matériel, est la première partie d'une série qui permettra d'assurer la croissance du football féminin local.

« Nous avons noté les efforts fournis par l'académie locale Kwilu Foot dans toute la région et avons tenu à apporter notre soutien à ses efforts de promotion du football féminin », a-t-il laisse entendre

En plus d'organiser cette première formation au sein de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo, berceau de Kwilu foot, la CAF a distribué 150 ballons aux communautés de la région du Kongo-Central qui regroupe les localités telles que Muanda, Boma, Matadi, Songololo, Kimpese, Lukala, Mbanza-Ngungu et Lufu-Toto ainsi des kits d'équipements complets de football, y compris des maillots et des chaussures, à toute l'équipe féminine du "Kwilu Foot".

Toujours portée par la Compagnie sucrière Kwilu-Ngongo, l'académie Kwilu Foot contribue de manière significative aux efforts de développement du football féminin dans la région avec un centre de formation sports et études en pension complète.

Pour sa part, le Directeur Général de la Compagnie, Patrick de Maroussem, qui est un fervent supporter du football, a déclaré :

« C'est un réel honneur pour la compagnie sucrière d'accueillir la CAF à Kwilu-Ngongo dans le cadre de cette formation Licence D pour les entraineurs et entraineuses de Kwilu-Ngongo mais aussi du Kongo-Central. Notre vision à travers notre département Kwilu Foot est d'aider la jeunesse via le football, sport roi en République démocratique du Congo. Le soutien de la CAF est une validation du travail réalisé par Diego Lacroix [Manager de Kwilu Foot] et son équipe ainsi qu'une motivation supplémentaire pour continuer à grandir. Nous espérons également inspirer d'autres entreprises en RD Congo et en Afrique à faire la même chose ».

Le programme de la CAF en RD Congo prévoit, du 11 au 13 mars courant un module de formation de Licence C à Kinshasa.