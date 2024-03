Sénégal: Temps de carême/La marche vers pâques - Abbé Louis Gomis exhorte au raffermissement de la foi par la méditation... sur la Synodalité

Les chrétiens sont invités à approfondir leur connaissance du dessein de Dieu sur le monde et sur eux-mêmes. Le Temps de Carême en est l'une des périodes favorables à cela. De ce fait, des journées de récollections sont organisées dans les paroisses afin de raffermir la foi. Dans le diocèse de Saint Louis, des fidèles ont tenu à la célébrer, le 3e dimanche de Carême, à savoir le dimanche dernier, dans la paroisse Notre Dame de Lourdes. Animée par leur curé, Abbé Louis Gomis, elle avait comme thème : «Le Carême chrétien chemin de fidélité, de réconciliation et de conversion dans la synodalité». Selon Abbé Louis Gomis, l'actualité de l'Eglise Catholique en synode sur la synodalité et les événements politiques ces jours-ci dans notre pays, ont suscité la méditation sur ce thème durant ce Temps liturgique du Carême. Enseignement !

«Depuis le Mercredi des Cendres où nous sommes invités à reconnaître humblement notre condition humaine marquée par le péché, l'Eglise nous appelle aussi à croire à l'amour de Dieu, à retourner notre désir, pour se laisser conduire vers la vraie vie qui est un don de Dieu. Il nous faut reprendre souffle. C'est la raison de notre récollection durant ce «temps fort» de l'année liturgique qui nous prépare à vivre avec plus d'intensité les fêtes pascales.

%

Le carême est un temps de méditation. Les chrétiens sont invités à approfondir leur connaissance du dessein de Dieu sur le monde et sur eux-mêmes. En cette période, la prière, la méditation de la Parole de Dieu, ainsi que la pratique des sacrements doivent tenir une place importante pour revenir à Dieu, se réconcilier avec lui, être fidèle à ces commandements.

CHEMIN DE FIDELITE

Le temps du carême est une période favorable pour reprendre notre route vers Dieu et à nous tourner davantage vers nos frères et soeurs pour réaliser la volonté du Seigneur. Durant cette période le souvenir de la libération du peuple nous aide à mener notre ascension vers la Pâques. Epreuve difficile! La longue traversée du désert avait révélé la fragilité du peuple et la difficulté de suivre les commandements de Dieu. La révélation du Sinaï et le don de la loi appelaient le peuple élu à mener une existence renouvelée d'une humanité libérée de sa situation d'esclavage.

Plus besoin de ces images de Dieu, qui ne sont qu'une projection des désirs de l'homme. Plus besoin de ces comportements par les lesquels celui-ci se centre sur lui-même, espérant ainsi assurer sa sécurité et son bonheur. La montée vers la terre promise est jalonnée de chutes. Les Hébreux ont méconnu l'appel de Dieu ; Ils tentent Dieu en voulant le mettre à leur service. Mais les prophètes tentèrent de retrouver les racines de l'alliance et de préparer le peuple, dans la fidélité aux commandements à la venue du Messie libérateur.

Le Christ est celui qui ouvre la route vers la véritable terre promise, celle où l'homme pourra enfin rencontrer son Dieu. Le carême est pour les chrétiens un moment où ils sont invités à faire une expérience du désert dans leur vie. Il s'agit d'approfondir la connaissance de Dieu, de vivre une intimité avec lui, de suivre ces commandements, l'expression de son amour pour nous. A travers le repentir, ce temps de pénitence est naturellement un moment idéal et privilégié pour s'approcher du sacrement de pardon. Grace à lui la conversion que nous sommes invités à faire est placée sous le signe de la miséricorde divine, manifestée par l'Eglise.

RECONCILIATION ET CONVERSION DANS LA SYNODALITE

«Et maintenant oracle du Seigneur - proclamait le prophète Joël- Revenez à moi de tout votre coeur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !... revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment.» (Jl 2, 12-13) La communauté s'édifie dans l'amour par la mise en commun de ce dont on s'est privé pour les autres.

En ce temps où, davantage que dans le passé, nous avons les moyens de connaître la misère des hommes, les chrétiens sont appelés à s'engager, personnellement et collectivement dans tout ce qui permet un meilleur partage des biens de cette terre. Croyez à l'Evangile ! Cet appel au début du carême qui accompagne la réception des cendres, est le moyen privilégié de redécouvrir la valeur du pardon comme une recommandation divine. «Va d'abord te réconcilier avec ton frère» (Mt 5, 24) Cette démarche édifie notre «être ensemble», une façon de «faire église» ; C'est-à-dire de parcourir ensemble un chemin de re

tour vers la maison du Père. C'est redécouvrir une église synodale ou vivre dans la Synodalité. C'est-à-dire discuter de la mission de l'église et de notre vocation de baptisé et envoyer dans la monde pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut apportée à toute l'humanité. Il s'agit de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui guide l'Eglise, la sanctifie et oriente notre action vers le bien. En acceptant de recevoir Dieu le pain Eucharistique et lui rendre grâce, nous nous établissons dans une véritable relation d'amour qui brise le péché en nous. Donc célébrer l'Eucharistie, c'est réorienter notre vie vers Dieu le Père. Prions pour que cette communion nous fasse entrer dans l'élan de justice et d'amour qui fut celui de Jésus, et que nous observions le jeûne qui plaît à Dieu qui nous mène à la guérison.

CONCLUSION

Chaque jour, nous avons à reprendre notre route vers Dieu en se mettant au service de nos frères, à l'exemple de Jésus. Il fait route avec nous comme avec les disciples d'Emmaüs, et nous invite à marcher ensemble pour prier, se pardonner et bâtir un monde nouveau, renouvelé par la grâce de l'Esprit Saint. Notre Eglise ressent plus que jamais cette nécessité en cette période d'épreuves et de concertation ; mais notre pays le Sénégal a aussi besoin de s'inspirer de cette exemplarité de ce temps de carême pour rétablir un climat paix et de stabilité favorable au développement.»