Sénégal: Sidiki Kaba, nouveau premier ministre - « Je serai encore plus engagé à servir mon pays »

Après la dissolution du gouvernement hier, mercredi 6 mars, le président de la République, Macky Sall, a nommé Sidiki Kaba pour succéder au Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la prochaine élection présidentielle. Au micro de la RTS, le tout nouveau Premier ministre a dit ses premiers mots.

« Je voudrais remercier très sincèrement son Excellence Monsieur le président de la République Macky Sall d'avoir porté son choix sur ma modeste personne pour être le Premier ministre du Sénégal. C'est une confiance renouvelée parce qu'il a eu à me nommer à des ministères comme ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ministre des Forces armées, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui Premier ministre du Sénégal à une station élevée de l'architecture gouvernementale.

Je voudrai remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Ils n'ont ménagé aucun effort pour qu'il en soit ainsi, remercier les populations du Sénégal oriental qui m'ont montré un soutien indéfectible mais aussi tous mes compatriotes qui ont marqué à mon endroit leur soutien mais également leur considération ou affection.

Je voudrai aborder ce grand privilège qui m'est fait, avec esprit de responsabilité, d'ouverture et d'apaisement et ainsi travailler de manière à ce que soient atteints les objectifs que le président de la République assigne et qui ont produit à travers le PSE les résultats tangibles et colossaux. Encore une fois, je suis dans la position qui me permet de dire aujourd'hui que je serai encore plus engagé à servir mon pays en ne ménageant aucun effort ».