Congo-Brazzaville: Services publics - Le Pnud va accompagner le pays dans l'amélioration de la qualité des prestations

Reçue le 5 mars à Brazzaville par le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Jean Rosaire Ibara, la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama Dian Barry, a réaffirmé l'engagement de son agence à accompagner la République du Congo dans ce domaine transversal.

« Le Programme des Nations unies pour le développement est une institution qui a, à coeur, l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Dans ce cadre, avec le ministre, nous avons évoqué les programmes que nous allons mettre en place pour accompagner l'amélioration de la qualité des services et des administrations publiques au Congo. Le but est de faire en sorte que les services qui sont rendus aux Congolais soient les plus optimaux possibles et soient alignés aux standards corrects », a expliqué la représentante du Pnud à la presse.

Selon Adama Dian Barry, le Pnud va accompagner le gouvernement dans la concrétisation d'un certain nombre de priorités stratégiques. Il s'agit, entre autres, du plan stratégique du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs qui sera alignée sur le Plan national de développement 2022-2026. « Ce sera des actions à court, moyen et long termes pour que l'administration soit la plus proche possible des citoyens et que toutes les transactions administratives soient alignées sur les critères de qualité, pour que la transparence et tout ce qui est outil de lutte contre les antivaleurs puissent être également adressé. Afin que les citoyens puissent être satisfaits des services qui leur sont rendus et que la redevabilité surtout soit au rendez-vous », a-t-elle poursuivi.

Elle a, par ailleurs, annoncé la signature sous peu du Cadre d'action intégré de la gouvernance publique s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan-cadre des Nations unies pour l'aide au développement. En effet, le Pnud a élargi le champ d'actions du projet en associant plusieurs ministères tels que le Budget, les Finances, la Fonction publique, le Plan et ceux initialement impliqués.