Congo-Brazzaville: Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement - Les partenaires se mobilisent à Brazzaville

L'événement se tiendra dans la capitale congolaise en juin prochain, dans le cadre du lancement effectif de l'initiative de la Décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. L'Union européenne (UE) vient de confirmer sa participation aux assises, le 5 mars dernier, après le soutien annoncé de l'Union africaine et du Forum des Nations unies sur les forêts.

La préparation de la prochaine Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement a été au menu de l'échange, le 5 mars à Brazzaville, entre la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et l'ambassadeur de l'UE en République du Congo, Giacomo Durazzo. Ils ont évoqué la contribution de l'UE à cet événement dédié à la conservation forestière, principalement l'appui technique que l'UE est disposée à apporter pour son succès.

À cette occasion, les deux parties comptent affermir leur coopération dans ce domaine de la gestion forestière. « Nous attendons la ministre pour pouvoir démarrer les travaux, parce que les choses avancent bien. Mais dès la semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour le dialogue sur les forêts. Il s'agit d'un partenariat entre le Congo et l'UE sur tous les sujets concernant la conservation, le développement, l'exploitation des filières ligneuses et non ligneuses. Ce sera un premier rendez-vous important que nous avons pris ensemble qui va déboucher sur des choses plus concrètes », a déclaré l'ambassadeur Giacomo Durazzo.

Le gouvernement congolais avait fait part de son engagement à organiser cette conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement au cours de la COP27, à Charm el-Cheikh (Egypte) en 2022. Après le sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux de la planète, notamment l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo, tenu en octobre 2023 à Brazzaville, l'initiative de la Décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement sera le plus important événement consacré au développement durable organisé par le Congo.

La prochaine conférence internationale mettra l'accent sur la nécessité d'une participation collective englobant divers acteurs pour définir des stratégies, dans le but de renforcer la lutte contre le changement climatique grâce à des plantations forestières et agroforestières capables d'assurer une vie plus sûre sur la planète et la préservation de la biodiversité. Des décideurs politiques, des chercheurs, des financiers, des défenseurs de l'environnement, des organisations de la société civile, des industriels, la population locale et autochtone sont attendus dans la capitale congolaise.