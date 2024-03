Burkina Faso: Direction régionale en charge de l'agriculture de l'Est - Un chef de service et 9 de ses agents « dealaient » l'engrais subventionné

Le ministère en charge de l'agriculture et le service régional de la police judiciaire de l'Est ont co-animé, hier mercredi 6 mars 2024, à Fada N'Gourma, une conférence de presse, pour donner des éléments d'informations sur une opération de détournement d'engrais subventionné par l'Etat et destiné à des producteurs de la région de l'Est. Au total, 18 personnes dont des agents de la direction, leur chef et des commerçants ont été interpellés.

En croisade contre les agents publics indélicats, le ministère en charge de l'agriculture a saisi, courant février 2024, le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) de l'Est, au sujet d'une opération de détournement massif d'engrais estampillé « Campagne agricole 2022-2023 » et destiné à des producteurs de la région de l'Est. Les investigations du SRPJ ont permis d'interpeller 18 personnes dont 10 agents de la direction régionale en charge de l'agriculture de l'Est, y compris leur chef, et 8 commerçants, de saisir 36 tonnes et 3 sacs de 50 kilogrammes (kg) d'engrais d'une valeur de 21 690 000 F CFA.

Aussi, les enquêteurs ont saisi la somme de 21 140 000 F CFA. Pour donner plus d'éléments d'information sur cette affaire, le ministère en charge de l'agriculture et le SRPJ de l'Est ont organisé, hier mercredi 6 mars 2024, à Fada N'Gourma, une conférence de presse. Selon le chef du SRPJ de l'Est, le commissaire de police Zakaria Traoré, sur la quantité totale de l'engrais saisie, 18 tonnes et un sac de 50 Kg proviennent du grand marché de Fada N'Gourma. Il a expliqué que c'est un réseau de « dealers » futés qui, malgré tout, est tombé dans les filets de la police judiciaire.

« Le nommé M.P, agent public, a fini par reconnaitre les faits et dit avoir agi avec la complicité de son supérieur O.S.D.R. Il dit avoir bénéficié de 9 millions F CFA et son supérieur 11 million. Quant aux agents qui ont aidé à la réalisation des faits, ils ont bénéficié, chacun, de 400 mille F CFA », a fait savoir le commissaire Traoré. Pour « légaliser » leurs pratiques, a-t-il ajouté, O.S.D.R et ses collaborateurs vont s'attacher, via un marché public, les services d'une structure qui désire acquérir des intrants destinés à des producteurs vulnérables.« Le représentant de la structure a reconnu avoir remis deux chèques Ecobank portant sur la valeur totale de 35 102 400 F CFA dans le bureau de O.S.D.R en présence de M.P», a-t-il confié.

«Zéro tolérance pour les détourneurs »

Pourtant, a expliqué le Directeur général (DG) des productions végétales, Prosper Zemba, les directions régionales en charge de l'agriculture ne sont pas habilitées à passer des marchés en la matière. « Dans notre dispositif, le marché est passé au niveau central avec une répartition pour chaque région.

Le rôle des directions régionales c'est d'identifier les bénéficiaires et mettre à leur disposition les engrais après s'être rassurées qu'ils ont payé leurs contributions sur une plateforme numérique », a-t-il indiqué, rappelant au passage que la manipulation de l'argent, dans ce cas de figure, est interdite au département en charge de l'agriculture. Toutefois, a-t-il noté, il arrive que certains partenaires de l'Etat qui ont pour activités d'acquérir du matériel agricole pour des producteurs vulnérables contactent les directions régionales.

« En ce moment, vous verrez des directions qui se mettent à passer des marchés et c'est le cas de la DR de l'Est. Ce cas nous a édifiés et des dispositions sont en train d'être prises pour qu'avec ces partenaires nous puissions harmoniser nos interventions », a-t-il déclaré. A la question de savoir pourquoi des intrants estampillés « Campagne agricole 2022-2023 » se retrouvent encore dans les magasins, Prosper Zemba a répondu que l'engrais, n'étant pas produit au Burkina jusqu'à une période récente, la chaine d'approvisionnement peut accuser du retard.

Tout compte fait, a-t-il rassuré, si l'engrais est bien conservé, il n'y a pas de risque qu'il se détériore. « Ainsi, à la prochaine campagne sèche, on pourra le mettre à la disposition des producteurs», a-t-il soutenu. Par ailleurs, le commissaire Traoré a appelé la population à signaler toute action suspecte, en appelant au 17 pour la Police, 16 pour la gendarmerie, 1010 pour le centre d'alerte et 51513404 pour le minis-tère en charge de l'agriculture.

Sidgomdé

DG Prosper Zemba, porteur d'un message du ministre en charge de l'agriculture

« Le ministre a donné des instructions afin que nous améliorions le mécanisme de distribution des intrants et du matériel agricole à des prix subventionnés aux producteurs. Chaque année ce sont des centaines de milliards F CFA qui sont mis à la disposition des producteurs à travers des intrants et autre matériel agricole. Cela, pour booster la production agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette année, avec l'offensive agropastorale, une quantité importante d'engrais sera mise à la disposition des producteurs. Il fallait donc corriger les imperfections.

D'où cette opération qui a permis de mettre la main sur des individus. Ce qui est vécu actuellement est suffisamment grave parce que cela sape doublement les efforts de l'Etat. Car, au-delà de la subvention qui est détournée, l'objectif de production agricole ne sera pas atteint. Le ministre appelle tout le réseau de distribution et même les producteurs à la responsabilité. Que chacun se départisse de toute action de manipulation ou de détournement d'engrais. Car, à partir de cette année 2024, le ministre est engagé dans la campagne zéro tolérance dans le détournement d'engrais ».