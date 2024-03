Maroc: Zoubaida Sanhaji, une vie vouée au bien-être des mères et des enfants

Rabat — Le jour se lève sur les artères encore désertes de la capitale. Un soleil timide pointe son nez en ces derniers jours d'hiver secs et sans pluie. Il est 07h15. Docteur Zoubaida Sanhaji, pédiatre de son état, a déjà entamé sa première consultation.

À 70 ans, Dr Sanhaji ou "Tata Zoubaida", comme préfèrent l'appeler affectueusement ses petits patients, incarne un modèle d'excellence et de passion dans le domaine de la pédiatrie. Son parcours illustre une vie dédiée à la santé et au bonheur des enfants et des mamans.

"Rien de grave ?" s'interroge une mère sur un ton inquiet. "Pour ton fils tout va bien, rien d'inquiétant !", rassure cette pédiatre chevronnée derrière un bureau chaleureux, orné de dessins d'enfants, où elle exerce depuis 45 ans, toujours dans la joie et la bonne humeur.

Du haut de ses 1m56, cette grande dame par son humanisme, sa générosité et son abnégation commence sa journée à 05h00 du matin avec sa tasse quotidienne de café même si "j'ai essayé de m'en passer pendant des mois", confie-t-elle à la MAP.

Sans réveil, elle est debout. Horloge biologique oblige ! En pédiatre dévouée, de surcroît sportive, elle paraît tellement bien "rodée" qu'elle n'a plus besoin de mettre l'alarme, lance-t-elle avec humour.

"Même pendant mes congés, je me réveille très tôt", ajoute-t-elle sur un ton ironique.

%

Les journées commencent très tôt aussi dans son cabinet. Car, en connaissance de cause, elle se met à la place des mamans prises d'angoisse qui passent des nuits blanches avec leurs enfants souffrants.

Débordant d'empathie à l'égard des autres, elle n'hésite pas à répondre aux messages à 5 ou à 6h du matin en vue de rassurer les parents sur l'état de leurs chérubins, en attendant la consultation. Être à l'écoute est une seconde nature dont elle ne peut se défaire week-ends et périodes de congé compris.

Dr Sanhaji a dû, elle aussi, laisser son fils ou sa fille souffrant de fièvre, car elle devait assurer sa garde.

Avec ses cheveux argentés et son visage illuminé de sourire, elle raconte comment elle a vu naître toute une génération de bébés dont quelques-uns ramènent aujourd'hui leurs enfants pour consultation.

Après une carrière de 34 ans en tant que pédiatre à l'hôpital d'enfants, elle a ouvert son cabinet pour vivre pleinement sa "retraite".

Mère de trois enfants et grand-mère de six petits-enfants, cette septuagénaire préfère, pendant ses heures vacantes, se ressourcer en se rendant à la mer. En femme comblée, son plus grand bonheur est de voir ses petits patients devenir grands et bien portants.

Pour s'être longtemps occupée des grands prématurés, elle sait combien la vie ne tient qu'à un fil, qu'à un souffle, qu'à un battement de coeur.

En dehors de son cabinet, elle est toujours active et assiste aux congrès de pédiatrie à l'étranger en vue d'être au courant des dernières techniques et traitements à prodiguer.

Dr Sanhaji continue d'inspirer les mamans. Elle a la sagesse et les gestes pour soigner, améliorer le quotidien des enfants et des parents. Elle sait administrer ses soins avec affection et passion. Prendre sa retraite ? "Peut-être un jour, mais pas pour le moment !", dira-t-elle.