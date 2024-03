Cote d'Ivoire: Recensement général des entreprises et établissements de côte d'ivoire - 3000 agents recenseurs déployés sur le territoire national

Hervé Franck Akaffou a indiqué que près de 3000 agents recenseurs seront déployés pour le recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire.

Hervé Franck Akaffou, coordonnateur technique du recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire (Rgeeci), était l'invité de la tribune " Tout Savoir sur " du Centre d'information et de communication gouvernementale le mardi 05 mars 2024 à Abidjan-Plateau.

À cette occasion, Hervé Franck Akaffou, coordonnateur technique du Recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire (Rgeeci), a indiqué que ce recensement s'inscrit dans la dynamique du gouvernement ivoirien de disposer d'une base de données exhaustives et actualisées sur l'ensemble des unités de production formelles et informelles. Aussi, il a souligné que cette initiative vise non seulement à connaître la structure du secteur privé, mais également à identifier les difficultés des entreprises et des opérateurs du secteur informel, en vue de mieux orienter les politiques de promotion de leurs activités, ainsi que celles de création de richesses et d'emplois.

« Pour cette opération, 3 000 agents recenseurs de l'INS seront déployés sur tout le territoire national, avec pour objectifs de recenser les unités économiques des secteurs formel et informel de l'ensemble des secteurs d'activités (Industrie, BTP, Commerce et Services), à l'exception du secteur agricole», a-t-il déclaré avant de noter que l'opération est entièrement gratuite et elle a démarré le 05 mars 2024 à San Pedro avec 100 agents recenseurs.

Les entreprises invitées à une action citoyenne

Par ailleurs, il a lancé un appel aux acteurs afin de faciliter le travail à ses agents recenseurs sur le terrain. « Le gouvernement exhorte tous les acteurs du secteur privé, de l'informel, des faîtières d'entreprises, des organisations patronales, des élus locaux et des autorités locales à faire de ce recensement une action citoyenne parce que les résultats permettront à la Côte d'Ivoire de continuer sa marche vers son développement », a lancé Hervé Franck Akaffou.

Les résultats du recensement seront disponibles en mai 2025.