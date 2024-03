Cote d'Ivoire: Daloa - Des investisseurs internationaux annoncés dans la région

La société coopérative de l'Entreprise coopérative des agriculteurs modernes (Ecam) s'apprête à concrétiser un partenariat stratégique avec des investisseurs venus de Turquie, des États-Unis et de Singapour. L'annonce a été faite par Balamine Koné, président du Conseil de gestion de la coopérative, le mardi 06 mars 2024, à l'issue d'une visite de cinq jours de ses partenaires à Daloa.

Cette collaboration vise à instaurer un partenariat gagnant-gagnant, axé sur la durabilité environnementale, sociale et communautaire. Balamine Koné a exprimé sa satisfaction quant à l'internationalisation croissante d'Ecam et l'intérêt grandissant des partenaires extérieurs pour ses initiatives.

« Dans son programme de s'internationaliser, Ecam a pu prendre contact avec certains partenaires extérieurs afin de pouvoir développer avec eux un nouveau modèle de partenariat qui prendra en compte les intérêts de nos membres. Nous sommes très heureux que des partenaires commencent à nous visiter », a fait savoir Koné Balamine, se félicitant de l'aboutissement heureux de cette visite. Et de poursuivre : « Un partenariat gagnant-gagnant va bientôt naître avec nos partenaires. Un partenariat qui mettra l'accent sur un programme de durabilité efficace, incluant la construction d'infrastructures vitales telles que des écoles, des centres de santé et des pompes hydrauliques villageoises, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des producteurs et de leurs familles », a-t-il fait savoir, assurant que d'autres investisseurs vont suivre.

Le partenariat comprendra également des initiatives telles que la scolarisation des enfants, en particulier des jeunes filles, l'autonomisation des femmes paysannes et la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. En outre, les investisseurs s'engagent , à accompagner Ecam en apportant des technologies de pointe et des ressources financières pour renforcer et rendre l'agriculture plus mécanique afin d'atteindre l'objectif final qui est la transformation des matières premières. Wilson Tan, un des investisseurs de Singapour, a souligné l'importance de protéger les cultures contre les maladies telles que le swollen shoot.

Il a annoncé l'existence d'un produit non-toxique qui nourrit les plantes et prévient la propagation de ce virus dévastateur, offrant ainsi un potentiel d'accroissement de la production de cacao. L'Américaine Theresa Francis Scott s'est engagée à financer des projets visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants, tandis que la Turque Pènê envisage d'exporter l'anacarde, une matière première appréciée en Turquie.

Ecam, fondée en 2014, compte aujourd'hui 6 200 producteurs certifiés et se consacre principalement à la production, à la collecte et à la vente de matières premières agricoles telles que le café, le cacao et l'anacarde.