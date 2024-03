Afrique: Fritures sur la ligne entre le ministère des Sports et les Léopards après une belle CAN

La RDC ne sera pas concernée par les dates Fifa de mars. Le stage prévu par le sélectionneur Sébastien Desabre a été annulé faute d'un accord avec le ministère des Sports congolais. Un raté pour une équipe qui avait fini quatrième à la dernière CAN.

Pendant que la plupart des équipes africaines vont profiter de la trêve internationale pour se retrouver, disputer des matches amicaux, tester de nouveaux joueurs, etc, pour les Léopards, mars sera à l'ombre. Une trêve sans match, ni même un regroupement. Pourtant, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre avait prévu un grand stage en Turquie pour réunir le maximum de joueurs susceptibles de porter le maillot de l'équipe nationale.

« L'idée du sélectionneur n'était pas de jouer des matches amicaux pendant ce stage, explique Dodo Landu, le coordonnateur de la sélection congolaise. Le but était de faire une revue d'effectif et de redynamiser l'équipe. Il était également prévu de prendre quelques joueurs locaux et ceux évoluant en Afrique ainsi que les U20 et U21 qui ont participé au stage en Tunisie. Le coach a décidé d'annuler ce stage suite à un manque d'accord avec le gouvernement. »

Priorité aux Jeux africains ?

Le manque d'accord est d'ordre financier puisque le ministère des Sports n'a pas validé le budget du stage, arguant que la demande avait été faite trop tard ; trois semaines avant le début du stage. « Il aurait fallu faire la demande au moins un mois avant », justifie-t-on au niveau du ministère des Sports.

Mais pour beaucoup, cette explication cache le manque de moyens du ministère dirigé par François Kabulo Mwana Kabulo qui doit faire face aux dépenses liées aux Jeux africains (du 8 au 23 mars au Ghana) où la RDC est représentée dans 16 disciplines.

Toujours est-il que c'est un coup d'arrêt pour les Léopards qui avaient bien repris du poil de la bête après une belle CAN conclue sur une quatrième place. Sébastien Desabre et ses hommes n'auront plus l'occasion de se retrouver avant les éliminatoires du Mondial 2026 au mois de juin où un gros morceau les attend pour la 3e journée : le Sénégal.