Ile Maurice: Charles Cartier prend les commandes

La nomination de Charles Cartier en tant que nouveau Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius (MK) survient dans un contexte crucial pour la compagnie aérienne. À la suite du départ de Krešimir Kuško, le conseil d'administration s'est réuni hier pour désigner un successeur. Charles Cartier a été choisi pour prendre les rênes de l'entreprise. Il devient le 11e CEO de MK depuis 2000. Fort d'une expérience variée dans des postes de haute direction, il aborde ce nouveau poste avec enthousiasme et détermination, et parle «d'un défi très excitant professionnellement».

Sa priorité est de rétablir la sérénité au sein des équipes de MK et de remonter le moral des employés. Il reconnaît les défis opérationnels et logistiques auxquels la compagnie a récemment été confrontée et souligne l'importance de revoir le positionnement stratégique d'Air Mauritius. «Il faudra miser sur la capacité de travailler ensemble pour l'avancement de la compagnie», dit-il. Ceci passe par une réflexion approfondie sur la flotte, les partenariats stratégiques et la résolution des problèmes afin d'offrir la meilleure expérience possible à chaque passager. «Il faut que chaque passager devienne un fan d'Air Mauritius et de la destination Maurice.»

Dès son arrivée, Charles Cartier prévoit de rencontrer les chefs de département, les employés et d'autres parties prenantes pour établir un plan de travail concret. Lui qui considère ce nouveau rôle comme un «défi professionnel» est déterminé à faire avancer les choses. Sa nomination intervient à un moment critique pour Air Mauritius alors qu'elle fait face à plusieurs problèmes. Le leadership du nouveau CEO sera certes mis à l'épreuve alors qu'il s'efforcera de guider la compagnie aérienne nationale à travers des temps incertains.

Par ailleurs, le retour de Laurent Recoura à son ancien poste de Chief Commercial Officer marque un changement significatif dans la structure de l'entreprise, tandis que le poste laissé vacant par la démission de Ken Arian, mardi, au sein du conseil d'administration suscite des interrogations. Marday Venkatasamy, le président, a souligné que la démission d'Arian n'a pas été motivée, ce qui ajoute à la perplexité générale, d'autant plus que MK est toujours sous Airport Holdings Ltd, dont Ken Arian est le CEO.

Portrait: Un «cost killer» dans le cockpit

Le départ forcé de Ken Arian comme membre du board d'Air Mauritius (MK) a retenu plus l'attention que l'annonce de l'arrivée de Charles Cartier. Intronisé au coeur d'un maelstrom, ce dernier a accepté cette offre presque à la veille des élections générales. Il se pourrait donc qu'avec un changement de régime, il soit remplacé...

Il avait été nommé comme membre du conseil d'administration de la Banque de Maurice (BoM) en mars 2015. Poste qu'il a quitté lorsqu'il a pris la présidence de l'Economic Development Board (EDB) en novembre 2017, les lois de la BoM l'empêchant d'être en même temps membre du board et président d'une institution publique. Charles Cartier a également délaissé ce poste en 2020, ses responsabilités comme directeur général d'Accenture Maurice, aurait-il fait comprendre, ne lui permettant pas de continuer avec l'EDB. Charles Cartier est l'actuel président de l'Outsourcing and Telecommunications Association of Mauritius. Il a présidé en septembre 2020 l'éphémère Wakashio Assistance and Support Cell et, depuis novembre 2021, le conseil d'administration de Statistics Mauritius.

Sa première nomination à la BoM, apprenons-nous, a été faite après la recommandation de Xavier-Luc Duval, le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) faisant alors partie du gouvernement Lepep. Lorsque le PMSD a quitté le gouvernement en décembre 2016, Charles Cartier ne l'a pas suivi, demeurant à son poste à la BoM. Sa proximité avec Sarah et Azim Currimjee, très proches de la famille de Pravind Jugnauth, est connue de tous... Fin 2023, il a été pressenti comme candidat au n° 18 pour les prochaines législatives. Toutefois, soit il en a refusé l'offre soit ce choix n'a pas été approuvé car Tania Diolle a finalement eu son ticket dans cette circonscription.

Les cadres et employés de l'EDB gardent un bon souvenir de son passage à l'institution. «Bien que président non exécutif, il était toujours à l'écoute.»

Bon caractère

En tout cas, on avance qu'il a bon caractère et n'est pas arrogant. Raj Ramlugun, ex-manager et ex-syndicaliste de MK est aussi de cet avis. «Les employés d'Air Mauritius ont besoin de ce genre de directeur. Espérons cependant que le pouvoir ne montera pas à la tête de Charles Cartier, comme ce fut le cas pour d'autres. Et qu'il ne deviendra pas le prisonnier des interférences intempestives des politiciens/lobbies de l'extérieur, et cède au jeu des clans malsains et arrivistes à l'intérieur de MK. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra assurer sa survie personnelle et les intérêts supérieurs et à long terme de la compagnie.»

Selon un cadre d'Accenture, «Charles est un hard-worker mais aussi un redoutable cost-killer. Vous savez, pour obtenir des contrats de sous-traitance des firmes étrangères, Accenture doit toujours offrir et promettre des coûts moindres.» Charles Cartier en fera-t-il de même chez MK ? «S'il le fait pour les managers et lutte contre le gaspillage dans l'administration, ce serait le bienvenu. Mais pas s'il 'coupe en bas pour envoyer là-haut'.» On nous dit aussi que Charles Cartier est un homme de consensus, «le contre-exemple même de Ken Arian qui a su se mettre à dos les employés et managers de MK, deux ministres, des hauts cadres, des subsidiaires d'AHL et surtout deux membres influents de Lakwizinn qui sont pourtant ceux qui l'avaient introduit dans l'antre du pouvoir».

De mauvaises langues prétendent que le choix de Charles Cartier par le gouvernement relève d'un calcul ethno-politique à l'approche des élections. «Il ne faut pas oublier qu'une section de la population a été exclue du gouvernement. Parmi les rares qui avaient été nommés, beaucoup ont été forcés de partir», nous dit un observateur politique.

Charles Cartier détient un BSc en économie et finance internationale de l'université d'Orléans en France et un Postgraduate Degree en Business Administration.