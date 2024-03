Congo-Kinshasa: Développer les capacités d'analyse et de rédaction des Congolais - Mabiala Ma-Umba en quête de nouveaux ouvrages pour une lecture épanouie

En sa qualité de Délégué Général à la Francophonie en République Démocratique du Congo, Mabiala Ma-Umba informe les auteurs, écrivains et chercheurs congolais qui possèdent des publications récentes basées sur la vie sociale, politique, culturelle et économique congolaise d'entrer en contact avec son secrétariat pour une concertation sur les modalités d'acquisition de certains de leurs ouvrages.

L'objectif est d'alimenter les centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) opérationnels dans différentes provinces. La Délégation Générale à la Francophonie se lance dans la recherche de plusieurs centaines d'ouvrages d'auteurs congolais sur base des fonds mis à sa disposition par le Gouvernement.

Rappelons que les CLAC, sont à la fois des bibliothèques avec plusieurs centaines de livres dans les villes suivantes : Béni, Bandundu, Bukavu, Butembo, Kalima, Kindu, Kolwezi, Lubumbashi, Matadi et Mbandaka.

En outre, ces centres possèdent aussi des mini-centres culturels avec une salle d'animation et de loisirs ainsi que des ordinateurs et des outils numériques qui ont été mis en place grâce à l'appui technique et financier de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sans compter l'apport du gouvernement congolais par le canal du ministère des Affaires Etrangères et Francophonie, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine ainsi que les entités territoriales décentralisées.

Pour consolider les CLAC et assurer son expansion, la Délégation Générale à la Francophonie compte ouvrir d'autres extensions à Kinshasa et dans d'autres provinces pour donner de belles opportunités à la population congolaise, en particulier les jeunes et les enfants à disposer des espaces de lecture et de promotion culturelle.

Sur ce, cette Délégation compte inculquer dans l'esprit congolais le goût de la lecture, notamment chez les jeunes et les enfants, tout en mettant à leur disposition des supports numériques d'information, de loisirs et de formation.

De ce point de vue, elle encourage la promotion de la lecture qui est un moyen efficace de développer le cerveau, d'acquérir des connaissances et des compétences, d'améliorer la mémoire, de développer les capacités d'analyse et de rédaction, de se former et d'apprendre chaque jour.

Notons que la Délégation Générale à la Francophonie est une structure permanente du ministère des Affaires Etrangères et de la Francophonie qui sert d'interface entre la RDC et les institutions de la Francophonie.