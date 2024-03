Congo-Kinshasa: Consolidation des acquis du parti dix ans après, DDC - Ingele Ifoto lance des signaux forts

A l'occasion de la célébration du dixième anniversaire de la Dynamique pour la Démocratie au Congo (DDC), Jean-Marie Ingele Ifoto et les siens ont réchauffé leurs ambitions politiques, le week-end dernier, au niveau de Binza Pigeon, à Ngaliema, au cours d'un rendez-vous empreint de solennité. Ils brulaient tous de joie au regard du chemin parcouru en dépit de toutes sortes de contraintes qu'impose la vie humaine.

Au cours de cette matinée politique là, il était question pour le Leader du parti, Ingele Ifoto pour ne pas le citer, de mobiliser, au lendemain des élections générales du 20 décembre 2023, les cadres et membres de la DDC pour les échéances à venir. L'ancien Ministre des Mines a martelé, au cours de cette activité, sur l'idéal de la conquête du pouvoir, qui précèdera son exercice en vue de la mise en application du Projet de société de la DDC : "la garantie morale dans toute action politique".

Dans sa communication, M. Ingele Ifoto a saisi le moment pour rendre hommage aux cadres de son parti pour l'engagement et le dévouement qui ont caractérisé leur marche dans cet exode. "Je suis très heureux de trouver les collègues, hommes et femmes qui répondent présent à l'appel de la patrie. Et quand vous êtes initiateur, vous êtes animateur principal, et que vous avez des collègues qui répondent à votre appel, ça fait l'objet d'une grande satisfaction», a-t-il indiqué. C'était justement après qu'il a rappelé le sens du combat de la DDC, qui se veut un parti aux ambitions osées dans le microcosme politique RD. Congolais.

«C'est une association qui se donne une mission parce qu'elle s'est réunie autour de certaines valeurs connues et partagées. Quel est notre projet rêve ? Quel est notre but sociétal ? Quelle est notre vision de la gestion de la chose publique ? Nous nous sommes mis d'accord sur ces valeurs là et nous avons une vision. Nous sommes à même de gérer ce pays et lui procurer le bien-être... Nous avons une formation politique qui a ses ambitions, qui a une marche, une vie, comme vit l'homme, il faut chaque fois vérifier si la santé est bonne. Nous sommes venus par ce truchement jeter un coup d'oeil à ce que nous avions fait, ce que nous faisons maintenant et ce que nous pouvons faire demain. Donc, c'est une question d'introspection », a insisté, dans son mot, le Leader magnifique de la Dynamique pour la Démocratie au Congo.