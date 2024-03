Congo-Kinshasa: Promotions en cascade à l'ESU - Le Président de l'APUKIN dénonce une procédure non respectée

Les professeurs de l'université de Kinshasa expriment leur mécontentement suite à des promotions dans l'Enseignement Supérieur et Universitaire décidées sans leur consentement. Le Président de l'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa, David Lubo, revient sur ce dossier et souligne des irrégularités dans le processus de promotion.

Selon David Lubo, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a commis une erreur en approuvant ces promotions. Il insiste sur le non-respect des procédures notamment, en ce qui concerne la période probatoire et les séminaires obligatoires pour les professeurs. Il dénonce des pratiques frauduleuses et demande que la transparence soit respectée.

Face à cette situation, David Lubo met en cause les politiques et leur volonté de brûler les étapes pour accéder au statut de professeur d'université. Il appelle à protéger cette profession et à ne pas laisser l'amateurisme s'immiscer dans le secteur de l'Enseignement Supérieur. Il souligne également les difficultés financières auxquelles sont confrontés les Professeurs et demande à ce que leur statut soit respecté.

La tension reste palpable à l'Université de Kinshasa, où les professeurs continuent de contester les promotions décidées sans leur implication. Ils réclament le respect de la procédure et la garantie de leurs droits. Il est primordial, selon David Lubo, de maintenir le calme et la paix au sein de l'établissement et d'éviter toute provocation.