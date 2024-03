Maroc: De l'EMI à la tête d'une multinationale en Espagne, le parcours inspirant de Bouchra Nakara

Madrid — Habituée à relever les défis avec agilité et adaptabilité, Bouchra Nakara est le modèle de la femme marocaine qui a réussi à faire preuve d'intégration facile en Espagne en s'imposant d'abord comme experte en agroalimentaire durable, avant de devenir directrice générale de Yara Iberian et Maghreb, filiale régionale d'une multinationale des engrais.

Pur produit de l'école publique marocaine et de la prestigieuse Ecole Mohammadia d'ingénieurs, Bouchra a entamé sa carrière professionnelle à l'Office chérifien des phosphates (OCP) où elle a gravi les échelons avant de partir à l'étranger, en 2018, explorer de nouvelles opportunités.

Grâce à son talent et sa pugnacité, elle a occupé plusieurs postes dans le développement durable, le marketing et la direction commerciale avant son atterrissage en Espagne. "Au début, j'ai été expatriée OCP dans une entreprise espagnole, puis j'ai changé de cap pour rejoindre une entreprise canadienne dans le domaine des biostimulants, avant d'être recrutée en 2023 comme directrice générale de Yara Iberian et Maghreb", confie à la MAP cette ingénieur génie civil et titulaire d'un Executive MBA.

L'expatriation de Bouchra Nakara est une expérience qui inspire. Car à écouter cette native de Tanger, c'est la patience et l'adaptation qui apportent la réussite. "Pour réussir une carrière à l'étranger, il faut avant tout faire preuve de flexibilité et être prête à s'adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles méthodes de travail et à des cultures professionnelles différentes. Aussi, il faut être patient et persévérant pour surmonter les obstacles", dit-elle.

%

Cette prédisposition naturelle à la flexibilité est liée au fait que l'adaptation à une nouvelle culture se présente comme une condition inéluctable de la réussite des cadres dans leur mission à l'international. En tant que tangéroise, Bouchra a été, dès son enfance, impactée par la culture espagnole, c'est pourquoi en arrivant en Espagne, elle ne se sentait pas vraiment dépaysée.

Le secret à ses yeux est d'être ouvert à accepter la différence et le partage, de tolérer les différentes façons d'être, d'éviter les jugements hâtifs et de garder l'esprit ouvert face à de nouvelles expériences et perspectives. "J'ai toujours été curieuse de connaître de nouvelles cultures, car la richesse est dans la différence", assume-t-elle avec assurance.

À quarante ans, Bouchra Nakara se sent à l'acmé de sa vie professionnelle. Une belle réussite qui prend sa source dans la famille où les activités professionnelles des parents expliquent tout. Le père étant professeur et la mère infirmière, ils ont joué un rôle déterminant dans la définition de sa personnalité, en lui donnant un modèle inspirant de dépassement de soi et de viser l'excellence.

"Ma mère est décédée il y a un mois jour pour jour, et je lui dois entièrement ma persévérance et mon autonomie. Mon père m'a inculqué les valeurs de tolérance et d'ouverture d'esprit", reconnaît celle qui refuse de juger les gens pour ne pas être jugée.

L'intégration tout en préservant ses racines culturelles est pour Bouchra une question d'adaptation et d'ouverture d'esprit. Fière de ses origines marocaines, elle valorise la richesse de la diversité culturelle et s'efforce de partager et de tolérer les différences, tout en restant fidèle à ses traditions.

Chaque jour, cette experte perfectionniste et ambitieuse tient des réunions de travail avec son équipe et ses partenaires, en donnant l'exemple de la capacité de la femme marocaine de concilier vie familiale et carrière professionnelle.

"Ma petite famille est mon moteur au quotidien. Mon mari et mes enfants m'ont toujours soutenu tant sur le plan personnel que professionnel tout au long de cette aventure et cela a été vital pour que je puisse m'épanouir sur les deux côtés", relève-t-elle.

Forte d'une expérience riche et d'une connaissance polyvalente, Bouchra Nakara dirige avec brio à Madrid, Yara Iberian, une entreprise spécialisée dans la production et la distribution d'engrais minéraux, avec l'objectif d'agir en faveur de la protection de l'environnement et d'offrir des solutions pour l'agriculture durable.