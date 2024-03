Maroc: Le Conseil de gouvernement examine un accord de coopération entre le Maroc et le Sultanat d'Oman dans le domaine du transport maritime et des ports

Rabat — Le Conseil de gouvernement a examiné jeudi l'accord de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports, signé le 4 juillet 2023 à Rabat, entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d'Oman, ainsi que le projet de loi n° 39.23 approuvant ledit accord.

Les deux textes ont été présentés par le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

L'accord de coopération, a-t-il précisé, vise à mettre en oeuvre la contribution des deux parties au développement des relations économiques et commerciales, ainsi que des activités maritimes, en vue de développer, faciliter et organiser le transport maritime commercial entre les deux pays, et utiliser leurs ports et leurs flottes maritimes nationales pour la réalisation du développement commun.

Il a également pour objectif d'encourager les compagnies maritimes, d'organiser les opérations de transport maritime et de faciliter l'échange d'expertise dans les domaines des nouvelles technologies, outre la promotion de la coopération entre les deux pays dans les travaux relatifs aux activités et services portuaires, à la maintenance des navires, ainsi qu'à la sûreté et la sécurité portuaires, et à la protection de l'environnement au sein du port.