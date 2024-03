Maroc: United Airlines et l'ONMT s'allient pour le lancement d'une ligne aérienne directe entre New York et Marrakech

Casablanca — L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) vient d'annoncer s'être allié, jeudi, à la compagnie aérienne américaine United Airlines, confirmant ainsi son positionnement stratégique sur le marché américain.

Cet accord stratégique entre l'ONMT et United Airlines concerne le lancement d'une ligne aérienne inédite reliant New York à Marrakech, indique un communiqué de l'ONMT.

Cette annonce historique de la première liaison point-à-point d'une compagnie aérienne américaine vers le Maroc et l'Afrique du Nord, est le fruit des nombreuses actions promotionnelles menées par les équipes de l'ONMT à destination du marché américain, en ligne avec le plan d'action "Light in Action" de l'ONMT et la feuille de route stratégique du tourisme 2023-2026, ajoute la même source.

Prévue à partir d'octobre 2024, la ligne New York - Marrakech sera opérée en Boeing 767-300 de 167 sièges configurés avec les cabines primées de United : Polaris, Premium Plus business et Premium Economy, et ce à raison de trois fréquences hebdomadaires, les mardis, jeudis et samedis. La ligne saisonnière hivernale sera assurée depuis le hub de Newark/New York à partir du 31 octobre 2024, avec possibilité de la développer en ligne annuelle.

Avec le lancement de cette ligne directe, United Airlines devient la seule compagnie aérienne américaine à offrir des vols directs vers un pays d'Afrique du Nord.

%

"Cette annonce historique est un gage de confiance envers la destination Maroc et nous conforte dans notre stratégie de promotion sur le marché américain. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être la première destination en Afrique du Nord à être desservie par une des plus grandes compagnies aériennes américaines", a déclaré le Directeur Général de l'ONMT, Adel El Fakir, rapporte le communiqué.

La force de frappe de cette compagnie, leader mondial en termes de destinations desservies avec plus de 345 destinations, a-t-il dit, nous permettra de nous positionner davantage sur ce marché Premium.

"En 2023, nous avons accueilli 388.000 touristes américains. Le lancement de cette route historique, nous rapproche davantage de la réalisation de notre objectif d'atteindre à moyen terme un million de touristes et s'inscrit dans notre plan d'action agressif du renforcement de notre présence sur ce marché à forte valeur ajoutée", a-t-il poursuivi.

Pour sa part le directeur des ventes internationales de United, Marcel Fuchs, a fait savoir que "United continue d'avoir le réseau le plus vaste et le plus diversifié à travers l'Atlantique, et nous sommes ravis d'annoncer cette expansion supplémentaire avec un tout nouveau service saisonnier entre Marrakech et New York/Newark".

Et d'ajouter : "Nous sommes fiers d'être la première et la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs de Marrakech aux États-Unis, permettant ainsi à nos clients au Maroc de bénéficier de connexions pratiques via notre hub de New York/Newark vers 76 villes à travers les Amériques".

Grâce à cette nouvelle route aérienne, l'ONMT réussi ainsi à connecter Marrakech à 2 grands hubs nord-américains en 2024 : Montréal à partir de juin avec Air Transat et New York à partir d'octobre avec United Airlines.

Le renforcement des liaisons aériennes des États-Unis vers le Maroc permettra de consolider le positionnement de la destination Maroc sur ce marché qui représente près de 81 millions de voyageurs.

Les Américains sont très attachés aux compagnies nationales et leurs programmes de fidélité influencent énormément le choix d'une destination. En s'associant à United Airlines, l'ONMT consolide sa force de frappe sur le marché américain et confirme le positionnement de Marrakech en tant que capitale mondiale du tourisme à travers cette nouvelle liaison.

Il s'agira également de monter en puissance en termes d'arrivées et de nuitées en facilitant l'accessibilité à davantage de destinations touristiques marocaines.

Cette nouvelle route aérienne vient également enrichir l'offre existante au départ des États Unis sur le Maroc, à savoir les lignes New York- Casablanca, Washington-Casablanca et Miami- Casablanca opérées par la Royal Air Maroc.

A travers cet accord avec United Airlines, l'ONMT renforce ainsi le positionnement "Premium" de la destination Maroc sur le marché américain et donne un coup d'accélérateur à sa stratégie commerciale sur les marchés nord-américains dans la continuité du déploiement de son plan d'action "Light in Action".