Afrique: L'ANRE met en avant le leadership du Maroc lors du Powering Africa Summit à Washington

Washington — L'Autorité Nationale de Régulation de l'Électricité (ANRE) a annoncé sa participation à la 9ème édition du Powering Africa Summit, qui s'est tenue les 05 et 06 mars à Washington DC, aux États-Unis.

Réunissant les plus éminents acteurs, décideurs politiques et leaders de l'industrie nord-américaine et africaine, cet événement a mis en lumière les avancées et opportunités dans le secteur énergétique africain, indique l'ANRE dans un communiqué.

Le président de l'ANRE, Abdellatif Bardach, a représenté le Royaume lors de cette rencontre d'envergure, souligne la même source, précisant que le 06 mars 2024, il a participé à une table ronde exclusive regroupant les présidents et représentants des régulateurs de l'énergie des États-Unis, du Kenya, de la République Démocratique du Congo, et du Cap-Vert etc.

Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur des sujets cruciaux tels que l'instauration de tarifs reflétant les coûts réels et la création d'environnements réglementaires favorables aux énergies renouvelables.

Dans son allocution, M. Bardach a mis en avant les initiatives récentes de l'ANRE, démontrant l'engagement du Maroc en faveur de la transition énergétique. Il a notamment souligné la publication novatrice de la capacité d'accueil sous forme d'une carte interactive sur le site web de l'ANRE, facilitant l'accès aux informations cruciales pour les investisseurs intéressés par le secteur énergétique marocain.

De plus, il a évoqué la récente publication du tarif d'utilisation du réseau de transport, une mesure stratégique qui a apporté clarté, transparence et équité aux investisseurs, attestant l'engagement de l'ANRE à créer un environnement propice à l'investissement et à la croissance économique.

En outre, grâce à ses fonctions de président de l'Association des Régulateurs de l'Énergie Méditerranéenne (MEDREG) et de président du réseau des régulateurs francophones de l'énergie RegulaE.Fr, M. Bardach a également partagé son expérience de collaboration étroite avec les régulateurs de la Méditerranée et de l'Afrique pour promouvoir le développement d'un marché énergétique régional.

Cette collaboration vise à favoriser l'investissement dans les infrastructures et à encourager un plus grand commerce transfrontalier de l'électricité, conformément aux efforts inlassables du Royaume du Maroc sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

La participation de l'ANRE au Powering Africa Summit a mis en lumière le leadership du Maroc dans le domaine de l'énergie, tant sur le plan régional que mondial. Cet événement a été l'occasion de présenter les réalisations du Royaume en matière d'énergies renouvelables, d'innovation réglementaire et de vision stratégique pour l'avenir du secteur énergétique.

En marge de cet important évent, le président de l'ANRE a eu des entretiens avec des représentants du Département de l'Énergie américain et des rencontres avec SE l'Ambassadeur du Maroc aux États-Unis, en vue de renforcer les liens de coopération et explorer de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine de l'énergie et de la régulation en particulier.