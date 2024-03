Maroc: Saida Amellal, une lueur culturelle illuminant la vie des enfants non-voyants à Tétouan

Tétouan — Saida Amellal est une femme illustre, dont la maxime de vie est la persévérance et le relèvement des défis, quelle que soit leur difficulté, faisant face à des obstacles personnels, professionnels et associatifs. Elle est une lueur d'espoir qui éclaire de sa lumière la scène culturelle et illumine la vie des enfants non-voyants et malvoyants à la ville de Tétouan.

Forte de sa détermination sans faille, Saida Amellal, qui souffre d'un handicap visuel depuis son plus jeune âge, est en charge de la gestion de l'Institut Taha Hossein pour les aveugles et apporte son soutien aux élèves non-voyants et malvoyants des cycles primaire et collégial, en vue de les aider à relever les défis liés au handicap.

Sa patience remarquable, son engagement profond et sincère et son expérience personnelle importante font d'elle une source intarissable de ressources éducatives et d'apprentissage pour les élèves de l'Institut, qu'elle chérit comme ses propres enfants.

Après avoir concrétisé ses ambitions académiques et professionnelles malgré ses propres défis personnels, Saida Amellal aspire désormais à réaliser un souhait qui est celui d'éliminer les obstacles pour les enfants de l'Institut Taha Hossein, relevant de l'Organisation Alaouite pour la protection des aveugles au Maroc, afin qu'ils puissent jouir pleinement de tous leurs droits, sur un pied d'égalité avec leurs pairs voyants, en matière d'éducation.

Dans un entretien accordé à la MAP, Saida Amellal, doctorante, a souligné que son engagement à offrir une éducation inclusive aux enfants aveugles découle de sa conviction que l'éducation permet leur intégration complète et active dans la société, sur les plans économique, social et culturel, tout en leur permettant un développement personnel équilibré.

Cette jeune femme, qui a choisi la psychologie comme domaine académique, a également relevé que la diversité des activités éducatives et artistiques de l'institut permet aux enfants de développer leurs capacités créatives et de mettre en valeur leurs talents, les distinguant dans de nombreux domaines, notant qu'"il s'agit d'une véritable intégration qui comble le fossé moral entre les élèves de l'institut et leurs pairs voyants".

En dehors de son travail quotidien à l'institut Taha Hossein, qui accueille près de 70 élèves, Saida Amellal se propose d'être une créatrice dotée d'un style attrayant, d'une imagination débordante, et une figure éminente dans le monde du Zajal de par ses recueils "le vent de la passion" (2016) et "un peu de moi...un peu de toi" (2022), qui se distinguent par l'utilisation du dialecte marocain (Darija), comme langue d'expression poétique, dont les mots offrent, selon elle, "un charme particulier et de vastes possibilités d'expression à travers des idées subtiles".

La poésie unique de Saida Amellal dépeint un tableau lumineux de la femme tétouanaise et de sa féminité délicate, en plus de son expérience dans le domaine de la chanson et de la musique, elle qui est issue d'une famille de musiciens et une passionnée du chant oriental, marocain et de la musique andalouse.

Son succès dans sa vie académique, culturelle et professionnelle est attribué à l'Organisation Alaouite qui l'a accompagnée depuis sa plus tendre enfance, soutenant son parcours éducatif à chaque étape et lui offrant du soutien et de l'assistance, ainsi que les moyens nécessaires pour s'intégrer pleinement dans la société, en plus d'une attention humaine chaleureuse et continue.

Elle a, par ailleurs, souligné que l'encadrement de l'Organisation Alaouite pour la protection des aveugles au Maroc, présidée par Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Essolh, lui a insufflé le désir et la force de s'affirmer dans tous les domaines artistiques avec passion. Cette opportunité lui a permis de rencontrer de nombreux musiciens, artistes, écrivains, hommes et femmes de lettres, chacun apportant sa propre touche créative, la rendant fière de son appartenance à cette institution prestigieuse.

Persévérante, créative et sachant manier le verbe, Mme Amellal s'est dite ravie de son rôle dans la gestion de l'institut, considérant cela comme une humble contribution en retour à la noble mission de l'Organisation Alaouite pour la protection des aveugles au Maroc, qui a accumulé une vaste expérience et s'est dévouée envers les enfants aveugles et malvoyants dans les différentes régions du Maroc.

Saida Amellal n'est rien de moins qu'un exemple pour les personnes en situation de handicap, qui ont changé l'image stéréotypée commune sur les personnes à besoins spécifiques. Elle fait partie intégrante de cette catégorie d'individus qui ont brillé dans tous les aspects de la vie, dépassant même plusieurs de leurs pairs voyants, et qui ont offert à leur pays et à leur communauté des services remarquables.