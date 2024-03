Maroc: Laâyoune - Fatima Al Moussaidi, une militante associative dévouée aux personnes en situation de handicap

Laâyoune — Déterminée et débordante d'énergie, Fatima Al Moussaidi ne s'est pas laissée décourager par son handicap moteur pour mener un combat de longue haleine en faveur des personnes à besoins spécifiques.

Son penchant pour l'action associative se révéla très tôt après avoir adhéré il y a plusieurs décennies à l'association d'appui aux personnes en situation de handicap, dont elle devint présidente en 2011.

La native de la ville d'Es-Semara, qu'elle a quittée très tôt pour s'installer à Laâyoune, a milité avec force au quotidien contre les clichés et les stéréotypes entourant le handicap, en faveur de la défense des droits des personnes à besoins spécifiques tant à l'échelle régionale que nationale.

Dévouée corps et âme pour la promotion des droits de cette catégorie, cette femme persévérante et combattante s'est vue tout naturellement décerner, en décembre dernier, le Prix de la société civile au titre de l'année 2023, dans la catégorie des personnalités civiles. Une reconnaissance d'un long parcours dans le domaine du bénévolat et de l'action associative.

"Cette distinction est une source de motivation pour fournir davantage d'efforts en faveur des personnes en situation de handicap, sur la voie de leur insertion et leur intégration dans le tissu social", a-t-elle confié dans un entretien accordé à la MAP, à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Cette militante associative a également fait savoir qu'elle veille à améliorer les capacités de cette frange de la société, notamment les enfants, en oeuvrant à leur autonomisation et leur indépendance et en favorisant leur participation à la vie publique.

Mme Al Moussaidi qui met à profit ses compétences et ses expériences professionnelles et associatives, insiste sur l'importance d'intégrer la dimension du handicap dans les programmes des politiques publiques, de former des acteurs sociaux dans le domaine de l'éducation inclusive et de défendre les droits et la participation sociale, économique et politique de cette catégorie.

Portée par sa force de caractère et sa patience, Mme Al Moussaidi supervise depuis 2004 le Centre M'barka Zerouali pour l'éducation et l'insertion sociale, implanté au sein de l'association, dans l'objectif de doter les enfants et jeunes atteints d'autisme et d'un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique, des compétences de lecture, d'écriture et de communication.

Ce centre a pour but de permettre aux enfants en situation de handicap de participer activement à la vie socio-professionnelle, afin de pouvoir mener une vie décente, a-t-elle expliqué.

Profitant à environ 80 bénéficiaires en situation de handicap issus de familles nécessiteuses, ce centre d'accueil de jour favorise l'autonomie des bénéficiaires et leur intégration dans la société, a-t-elle enchainé, faisant observer qu'il offre gracieusement une multitude de services de qualité et de proximité à vocation paramédicale, une éducation spécialisée et des activités ludiques, en plus de l'accompagnement social et l'orientation familiale.

Concernant les politiques et programmes publics liés au handicap, Mme Al Moussaidi, a jugé nécessaire d'intégrer la dimension de handicap dans les programmes de développement mis en place au niveau de la région Laâyoune-Sakia El-Hamra.

Dans cette lignée, elle n'a pas manqué de souligner la nécessité de sensibiliser les différents acteurs territoriaux et partenaires quant à la problématique de l'accessibilité, en vue de l'intégrer dans les différents projets et programmes d'aménagement, d'urbanisation et de transport urbain.

Aujourd'hui, Mme Al Maoussaidi est aux commandes ou membre de plusieurs organisations des droits de l'Homme, d'instances élues ou de commissions régionales spécialisées en la matière, où elle s'est chargée d'émettre une série de propositions et de recommandations aux décideurs et acteurs institutionnels.

Interrogée sur les personnes qui l'ont soutenue dans son parcours, elle fait savoir que sa famille était d'une grande importance pour mener à bien ses actions associatives.

Mme Al Moussaidi s'est imposée depuis environ 43 ans, en tant que modèle d'abnégation et de dévouement envers les personnes en situation de handicap et semble plus que jamais déterminée à promouvoir la participation de cette catégorie à la vie active, en particulier les femmes souffrant de handicap.