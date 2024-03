Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Mars 2024

Nigeria : Enlèvement de masse dans le nord - Plus de 100 femmes portées disparues

Plus de 100 femmes sont portées disparues dans le nord-est du Nigeria, après un enlèvement de masse attribué à des jihadistes, ont annoncé jeudi à l’AFP des sources oficielles, relevant à la hausse une précédente estimation qui faisait état d’au moins 47 femmes kidnappées .Des chefs de milices anti-jihadistes accusent l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) d’être à l’origine de cette attaque dans l’État de Borno, en proie à une insurrection jihadiste qui a fait plus de 40.000 morts et deux millions de déplacés depuis 2009. (Source : afp)

Côte d’Ivoire : Production d'électricité - Plus riche en gaz naturel, le gisement Calao permettra de répondre aux besoins du pays

« Ce nouveau gisement, Calao, beaucoup plus riche en gaz naturel, permettra, à terme, de répondre aux besoins du pays pour la production d'électricité. », Propos du ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly. C’était annonce la découverte majeure d'hydrocarbures, dénommée Calao, sur le bloc pétrolier C1-205.Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a annoncé, dans un communiqué, le jeudi 07 mars 2024, une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien par Eni Côte d'Ivoire et son partenaire Petroci Holding sur le bloc CI-205.Ce Groupe pétrolier italien en partenariat avec la partie ivoirienne, a réalisé, début mars 2024, une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures, dénommée Calao, sur le bloc pétrolier C1-205.Calao, situé à environ 45 kilomètres au large des côtes, et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine, est la deuxième plus importante découverte en Côte d'Ivoire. Le puit a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats. Les estimations indiquent, pour le moment, des ressources en place de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole. (Fratmat.info)

Sénégal : Amnistie - Manifestations pacifiques à Ziguinchor pour la vérité sur les morts liées aux troubles politiques

La société civile et les familles des victimes des troubles politiques ayant entraîné la mort d'une trentaine de personnes dans la région de Ziguinchor prévoient de déposer une déclaration en vue d'une marche pacifique, ce jeudi 7 mars 2024, pour s'opposer à la nouvelle loi d'amnistie adopté hier par l'assemblée nationale. Les organisateurs de cette contestation, entendent demander des éclaircissements sur la mort de leurs proches ainsi que sur les blessés lors des tensions politiques survenues depuis 2021.La manifestation devrait rassembler également d'autres familles venues de Bignona et de la station balnéaire de Cap Skirring, également touchées par ces violences. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Justice- Le Tribunal administratif ordonne la libération de Me Guy Hervé Kam

Le Tribunal administratif a décidé de la libération de Me Guy Hervé Kam, avocat arrêté le 24 janvier 2024, a-t-on appris ce jeudi 07 2024 de Burkina 24. Cette décision fait suite à la saisine en référé liberté du conseil de Me Kam, arguant qu'il ne pouvait être détenu sans l'intervention du procureur général. Le référé liberté, promettant de protéger les libertés fondamentales en cas d'atteinte grave et illégale par l'administration, a abouti à la libération de Me Kam, conforme au respect du droit. Me Prosper Farama, l'un des avocats de Me Kam, souligne que cette décision ne doit pas être perçue comme une victoire personnelle, mais comme une avancée pour toute la société burkinabè. Il insiste sur l'importance de respecter les droits de chacun, notamment celui d'avoir accès à un avocat et d'être jugé équitablement. (Source : aouaga.com)

Rca : Rébellion - Les rebelles de la Cpc revendiquent la reprise de la ville de Sikikédé

En Centrafrique, les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc) revendique la reprise de la ville de Sikikédé dans la préfecture de la Vakaga dans l'extrême nord-est du pays, une ville qu'ils avaient déjà conquise une première fois à la mi-février 2023 avant d'en avoir délogé. Ils assurent cette fois vouloir aller plus loin dans le sud. Les rebelles de la CPC ont lancé leur attaque vers 5 heures du matin, selon leur porte-parole qui parle d'« une offensive de grande envergure ». « Plus de 500 hommes, des véhicules équipés d'armes lourdes, des motos... Nous sommes bien préparés », affirme Aboubacar Siddiq, qui assure que leur « objectif » est d'aller plus au sud.Il revendique également « une quinzaine de soldats tués » lors d'affrontements qui ont duré moins de 20 minutes, avant que les forces armées centrafricaines (Faca) ne battent en retraite. Le porte-parole ne reconnaît que trois combattants blessés, sans qu'aucune source indépendante ne puisse confirmer ce bilan. (Source : Rfi)

Mali : Accès à l’électricité - Vers la réduction des délestages pendant le Ramadan

Les coupures d’électricité vont s’atténuer pendant le mois de Ramadan. Près de 30 millions de litres du carburant sont attendus pour la couverture de ce mois. L’annonce a été faite ce jeudi 7 mars 2024 par le Directeur général de l’EDM, Énergie du Mali. C’était à la faveur d’un point de presse organisé par la Société chargé de la fourniture d’électricité au Mali.« L’EDM n’avait pas de stock de carburant. Elle gère la fourniture en électricité au jour le jour ». Ces propos sont de son Directeur général. Abdoulaye Djibril Diallo annonce certaines mesures pour ce ramadan. « Nous sommes à quelques jours du mois saint. Il s’agit là d’une grande préoccupation pour nous. Nous y sommes engagés ». Il s’agit pour lui « de diminuer de manière significative les temps de délestage ». « Afin de permettre aux usagers de s’organiser, nous publierons régulièrement un plan de délestage », promet M.Diallo. « Avec ces plans, nous pensons que la population va mieux s’organiser et mener à bien ses activités », dit-il. (Source : abamako.com)

Gabon : Mois du Ramadan - Des dattes à la communauté musulmane du Gabon de la part de l’Arabie Saoudite

À l’approche du mois bénis du Ramadan, l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Gabon a offert, mardi 5 mars, plusieurs centaines de kilos de dattes à la communauté musulmane du Gabon. Ce don sera distribué par le CSAIG dans toutes les mosquées et les associations du pays. Le président intérimaire du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG), l’Imam Benyamin Andjoua Obolo, a réceptionné, le 5 mars 2024, un don de dattes des mains de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Gabon, Farraj Ben. Ce don estimé à plus de 700 kilogrammes de dattes, au bénéfice de la communauté musulmane du Gabon, sera distribué dans toutes les mosquées et les associations à travers le pays. Ce afin de permettre aux musulmans de rompre le jeûne pendant le mois du Ramadan qui s’ouvre le lundi 11 mars prochain. ( Source :alibreville.com)

Niger : Environnement éco et sécuritaire- Malgré la levée des sanctions, la méfiance demeure

Deux semaines après la levée des sanctions imposées au Niger par plusieurs de ses voisins, l’économie nigérienne redémarre lentement, mais les militaires qui ont pris le pouvoir fin juillet n'ont montré aucun signe d’apaisement diplomatique et maintiennent les frontières fermées. Les obstacles placés en prévision d’une éventuelle intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) barrent toujours la route du Niger à Gaya (sud-ouest), sur le pont reliant ce pays au Bénin. Le bras de fer politique et économique entre Niamey et la Cédéao, qui a réclamé en vain la libération du président déchu Mohamed Bazoum et le retour à l’ordre constitutionnel, dure depuis le coup d'Etat l'ayant renversé le 26 juillet 2023. Camions bloqués, pénuries de liquidité, de produits alimentaires et de médicaments, coupures d’électricité, vols perturbés... La levée des sanctions les plus lourdes "pour des raisons humanitaires", a été accueillie avec soulagement par les habitants et commerçants de Niamey, qui constatent déjà une amélioration de la fourniture d’électricité.

Togo : Artisanat- Le gouvernement engagé à booster le secteur

Au Togo, le secteur de l’artisanat fait l’objet d’une attention particulière de la part du gouvernement qui ambitionne d’en faire un levier de création de richesse et d’emplois. Durant les cinq dernières années, l’exécutif a en effet initié plusieurs actions pour mieux organiser le secteur et renforcer sa gouvernance. Entre autres, la dotation des chambres régionales de métiers (CRM) et préfectorales de matériels roulants, la construction dans chaque préfecture d’un Centre de Ressources pour l’Artisanat (CRA) ainsi que des sièges des CRM dans les chefs-lieux de région. En outre, des vitrines artisanales régionales ont été mises en place dans les chefs-lieux et des sessions annuelles de renforcement de capacités techniques, entrepreneuriales et managériales, organisées au profit des acteurs. (Source : alome.com)